Bulletin météo du samedi 13 septembre : à quoi faut-il s’attendre aujourd’hui ?

Le week-end se poursuit sous un ciel globalement lumineux, marqué par un soleil généreux et une atmosphère encore estivale. Si la stabilité domine, certaines régions devront néanmoins rester attentives aux bulletins de vigilance émis par Météo Algérie.

Dans son dernier bulletin, l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit pour ce samedi 13 septembre un ciel généralement dégagé sur l’ensemble des régions nord du pays. Un léger brouillard pourrait toutefois apparaître en matinée sur les régions proche-côtières, avant de rapidement se dissiper et laisser place à un temps clair et agréable.

Au sud du pays, les conditions météorologiques seront également en grande partie favorables avec un ciel dégagé. Cependant, l’après-midi et la soirée verront se développer des nuages sur la bande frontalière algéro-malienne, s’étendant vers le Sahara central et le sud-est du territoire. Ces formations nuageuses risquent de provoquer des orages isolés, parfois accompagnés de pluies locales.

Face à ce risque, les services de Météo Algérie ont placé plusieurs wilayas en vigilance jaune pour “pluies” et “orages”. Cette alerte concerne les wilayas de In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset, In Salah, Tindouf, Illizi et Adrar. Les habitants de ces régions doivent rester prudents et suivre régulièrement les bulletins météorologiques actualisés.

Météo Algérie : quelles sont les températures du jour ?

Côté températures, la chaleur se maintient sur l’ensemble du territoire. Sur les régions côtières, le mercure variera entre 28 et 36 °C, offrant une douceur agréable le matin, mais une chaleur parfois lourde en cours d’après-midi. Dans les régions intérieures, les températures maximales oscilleront entre 27 et 40 °C. Quant aux régions sahariennes, le mercure atteindra des valeurs comprises entre 31 et 45 °C.

Un accident de bus à Tizi N’Berber secoue la wilaya de Béjaïa

La wilaya de Béjaïa a été le théâtre d’un grave accident de la route ce jeudi. Un bus de transport de voyageurs a dévié de sa trajectoire avant de chuter dans un ravin sur la route de wilaya n° 15, précisément au niveau de la commune de Tizi N’Berber.

Selon un communiqué de la Protection Civile, le bilan fait état de dix blessés, dont quatre se trouvent dans un état jugé critique. Les équipes d’intervention sont rapidement arrivées sur place pour porter secours aux victimes et les évacuer vers les structures hospitalières les plus proches.

En attendant les résultats de l’enquête, les blessés reçoivent les soins nécessaires dans les hôpitaux de la région. La Protection Civile, de son côté, réitère son appel à redoubler de vigilance sur les routes, particulièrement lors des déplacements en zones montagneuses où le risque d’accident reste élevé.