Bulletin météo du mercredi 6 août : canicule et pluies persistantes, voici les wilayas en alerte !

Ce mercredi 6 août, le temps s’annonce globalement stable sur la majorité du territoire national. Un ciel largement dégagé dominera les régions nord du pays, malgré quelques formations nuageuses persistantes attendues sur les régions intérieures de l’ouest.

Au sud, les conditions resteront similaires avec un ciel dégagé dans l’ensemble. Toutefois, des passages nuageux plus denses sont à prévoir sur l’extrême sud ainsi que sur les vastes étendues du Sahara occidental, sans perturbations majeures attendues à ce stade.

Côté littoral, les conditions maritimes s’annoncent calmes. La mer restera globalement paisible sur l’ensemble des côtes algériennes. Entre Mostaganem et Cherchell, ainsi qu’entre Mostaganem et Dellys, elle sera localement calme à peu agitée. Malgré cette accalmie, les autorités appellent à maintenir la vigilance, notamment pour les activités nautiques ou les déplacements en mer.

Alerte météo en Algérie : vigilance jaune pour canicule et pluies dans ces régions !

Par ailleurs, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont publié un bulletin de vigilance jaune pour canicule. Les wilayas de Tindouf, Adrar, Bordj Badji Mokhtar et In Salah devraient connaître une hausse sensible des températures, avec des pics parfois accablants.

La chaleur pourrait également s’intensifier dans les wilayas du nord-ouest, notamment à Chlef, Aïn Defla et Relizane, où une vague de chaleur pourrait persister durant la journée.

Enfin, d’après la même source, les pluies et les orages pourraient continuer de s’abattre sur plusieurs wilayas du sud. Ghardaïa, El Meniaa, Illizi, Djanet, Tamanrasset, In Guezzam et à nouveau Bordj Badji Mokhtar pourraient connaitre ces phénomènes instables.

Crash d’un avion de la Protection civile à Jijel : quatre morts lors d’une mission d’entraînement

Un tragique accident a endeuillé les rangs de la Protection civile ce mardi 5 août. Un avion de reconnaissance et de surveillance s’est écrasé au niveau de l’aéroport Ferhat Abbas, dans la wilaya de Jijel, causant la mort de quatre personnes.

L’appareil, un Zlin appartenant à la flotte aérienne de la Protection civile, effectuait une mission d’entraînement au moment du drame. À bord se trouvaient quatre membres d’équipage, tous décédés dans l’accident, selon la Protection civile.

Parmi les victimes figurent le lieutenant-colonel Bordji Redouane, commandant du groupement aérien de la Protection civile, le capitaine Ghellai Soheib, pilote stagiaire, un instructeur de l’école de pilotage Aptata, ainsi qu’un gestionnaire de la société Air Tractor, de nationalité chilienne.

Dans un message empreint de compassion, le directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Bourelaf, a présenté ses plus sincères condoléances aux familles endeuillées, saluant l’engagement et le sens du devoir des disparus.