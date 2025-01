Bulletin météo du mercredi 15 janvier : pluies, neiges et temps froid dans plusieurs wilayas !

L’hiver impose toujours son empreinte sur plusieurs régions du pays, apportant des pluies, des chutes de neige et une vague de froid marquée. Ce mercredi 15 janvier 2025, les services de Météo Algérie dévoilent un bulletin météo qui met en garde contre des conditions climatiques difficiles dans de nombreuses wilayas.

En effet, les prévisions météo de ce mercredi placent les wilayas de Naâma, El Bayadh, Laghouat, Djelfa, Tiaret, Tébessa, Khenchela, Batna, Sétif et Bordj Bou Arréridj en vigilance jaune pour « grand froid ».

En parallèle, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte de niveau 1 de couleur jaune, annonçant des chutes de neige et des risques de verglas dans les wilayas de Naâma et El Bayadh. Ces phénomènes hivernaux pourraient perturber les déplacements et les activités quotidiennes, appelant ainsi les citoyens à redoubler de prudence.

Pour les régions côtières et intérieures, des pluies soutenues pourraient persister aujourd’hui. Les wilayas concernées incluent Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Aïn Defla, Tipaza, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Ces précipitations viennent renforcer l’atmosphère hivernale qui domine le pays depuis samedi dernier.

Prévisions météo de ce mercredi 15 janvier : à quel temps faut-il s’attendre ?

Les conditions météorologiques de ce mercredi 15 janvier anticipent une diversité de phénomènes climatiques à travers le pays. Au Nord du pays, le temps s’annonce nuageux sur les zones côtières, avec des précipitations locales. Mais une amélioration progressive est à prévoir dès l’après-midi.

Dans les régions intérieures et les hauts plateaux, des passages nuageux, parfois denses, pourraient occasionner des pluies. Un gel matinal se formera sur les hauts plateaux occidentaux, tandis que des chutes de neige sont à prévoir sur les reliefs dépassant 1200 mètres d’altitude.

Dans les régions du Centre et de l’Est, le bulletin météo de l’ONM prévoit un temps froid et généralement nuageux sur les zones côtières et intérieures, accompagné de pluies intermittentes, parfois sous forme d’averses.

Sur les hauts plateaux et la région des Aurès, des passages nuageux, parfois denses, pourraient entraîner des précipitations sous forme d’averses. Le gel fera son apparition durant la matinée sur ces zones, et des chutes de neige sont prévues sur les reliefs à partir de 1100/1200 mètres.

Enfin, pour ce qui est des régions sahariennes, l’extrême Sud, vers le Hoggar, le Tassili et le Sahara oriental, sera sous un ciel voilé à localement nuageux. Tandis que la région de Béchar, le Nord du Sahara et les oasis connaîtront quelques passages nuageux. Le reste des régions sahariennes bénéficiera d’un ciel dégagé.

Météo Algérie : qu’en est-il des températures du jour ?

Les températures maximales restent hivernales sur l’ensemble du territoire. Sur les zones côtières, le mercure oscillera entre 11 et 13 °C. Les régions intérieures afficheront des valeurs comprises entre 4 et 12 °C. Enfin, les régions sahariennes enregistreront des températures variant de 9 à 27 °C.