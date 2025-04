Bulletin météo du mardi 29 avril : alerte jaune vents violents, orages et pluies dans ces régions !

La météo du mardi 29 avril 2025 s’annonce contrastée à travers le pays. Selon les dernières prévisions de Météo Algérie, plusieurs régions devront composer avec des averses orageuses, des vents forts et des variations notables de température.

Sur le nord, la journée débutera sous un ciel largement ensoleillé le long des régions côtières. Cependant, les habitants des Hauts Plateaux de l’ouest devront se préparer à des épisodes orageux, tandis que l’intérieur des régions ouest et centre connaîtra une chaleur relativement marquée pour la saison.

🟢 À LIRE AUSSI : TasteAtlas : la pâtisserie algérienne rayonne dans le classement mondial des meilleurs gâteaux

Les températures resteront agréables sur le littoral, oscillant entre 20 et 27 °C, mais grimperont davantage à l’intérieur des terres, avec des maximales prévues entre 23 et 36 °C. Par ailleurs, les vents gagneront en intensité, atteignant localement jusqu’à 60 km/h.

Le sud du pays ne sera pas épargné par l’instabilité. Les wilayas de Tindouf et Béni Abbès devraient connaître des orages dans la journée, avec des températures particulièrement élevées, variant entre 29 et 42 °C. Les rafales de vent pourraient, elles aussi, atteindre les 50 km/h dans ces régions.

Alerte vents, pluies et orages : vigilance jaune dans plusieurs régions !

Face à cette situation météorologique agitée, Météo Algérie a émis plusieurs bulletins de vigilance jaune. Une alerte « vents violents » concerne ainsi les wilayas de Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem et Chlef.

En parallèle, une vigilance « pluie » et « orage » est en vigueur dans de nombreuses autres wilayas : Alger, Sidi-Bel-Abbès, Souk-Ahras, Béni-Abbès, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Guelma, Chlef, Batna, Mostaganem, Tindouf, Annaba, Constantine, Skikda, El-Bayadh, Khenchela, Naâma, Boumerdès et Béchar.

Dans ce contexte, la prudence s’impose pour tous les usagers de la route et les habitants des régions concernées. Il reste essentiel de suivre régulièrement les mises à jour de Météo Algérie afin de s’adapter à l’évolution rapide des conditions climatiques.

Le parc culturel de la Saoura inscrit sur la liste du patrimoine culturel national

À l’occasion de l’inscription du parc culturel de la Saoura sur la liste du patrimoine culturel national, le long-métrage documentaire « La Saoura, un trésor naturel et culturel » du réalisateur Redouane Tahri a été projeté jeudi à Alger. Originaire de Béchar, Tahri signe ici une œuvre profonde qui célèbre la richesse naturelle et culturelle de cette région emblématique du sud-ouest de notre pays.

Produit avec le soutien du ministère de la Culture et des Arts, le film invite à un voyage immersif à travers l’histoire, la nature et les traditions de la Saoura. Articulé en deux volets, il dévoile d’abord une faune méconnue, entre désert, montagnes et vallées, où évoluent gazelles, faucons, fennecs, loutres, martins-pêcheurs et bien d’autres espèces. La seconde partie rend hommage au patrimoine culturel, en mettant en lumière gravures rupestres, fossiles et vestiges antiques.

🟢 À LIRE AUSSI : Petit Larousse 2026 : le Karakou algérien intègre la nouvelle édition

Présent lors de la projection, le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, a salué l’inscription du parc culturel, soulignant l’importance de préserver un héritage aussi riche sur les plans matériel, immatériel et naturel. Il a également rappelé que cette reconnaissance coïncidait avec la visite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à Béchar, dans un contexte de forte dynamique économique et culturelle.