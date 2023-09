Bulletin météo du mardi 26 septembre : ciel voilé et temps frais, l’automne s’installe !

La saison automnale s’installe progressivement avec un temps de plus en plus frais et des températures à la baisse. Pour ce mardi 26 septembre 2023, le bulletin météorologique prévoit un ciel voilé avec de probables pluies sur différentes régions du pays. Dans cet article, découvrez ce que vous réserve le temps pour mieux planifier les activités de votre journée !

Les prévisions météo de l’ONM indiquent qu’un ciel généralement dégagé couvrira l’ensemble des régions Nord du pays. Selon la même source, le ciel se voilera progressivement à partir de la fin d’après-midi sur les hauts plateaux Ouest avec développements orageux pouvant occasionner quelques pluies par endroit.

En outre, les services de Météo Algérie ont prévu un ciel dégagé à partiellement voilé le long de la frontière algéro-malienne, le Sahara central, le Hoggar/Tassili et le bécharois, avec des formations cumuliformes en après-midi/soirée, pouvant engendrer localement des orages isolés, notamment vers le bécharois. Toutefois, l’ONM a souligné le fait qu’un ciel généralement dégagé couvrira les autres régions du pays.

Par ailleurs, il est important de noter que les températures maximales de ce mardi 26 septembre observeront une légère baisse et avoisineront entre 25 et 29 °C sur les régions côtières, entre 23 et 33 °C sur les régions intérieures et entre 31 et 45 °C sur les régions sahariennes.

Point Météo : qu’est-ce que la dépression saisonnière ?

L’automne apporte avec lui des paysages pittoresques, des feuilles qui tombent et une douce fraîcheur dans l’air, mais pour certaines personnes, cette saison peut être synonyme de changements d’humeur et de bien-être. La dépression saisonnière, également connue sous le nom de trouble affectif saisonnier (TAS), est un trouble de l’humeur qui se manifeste généralement à l’approche de l’automne et persiste tout au long de l’hiver. Comprendre cette condition et les raisons pour lesquelles elle survient peut aider à mieux la gérer et à préserver votre santé mentale.

En effet, la dépression saisonnière se caractérise par des symptômes dépressifs qui se produisent de manière cyclique, souvent en automne et en hiver. Les symptômes courants incluent une tristesse persistante, une perte d’intérêt pour les activités habituelles, une augmentation de l’appétit, une fatigue accrue et des difficultés à dormir.

Cette condition est largement associée à la diminution de la lumière du jour pendant les mois d’automne et d’hiver. En automne, les journées raccourcissent, ce qui peut perturber notre horloge biologique interne. Cela peut affecter la production de mélatonine (l’hormone du sommeil) et de sérotonine (l’hormone du bien-être), contribuant ainsi à l’apparition de la dépression saisonnière.

Il est possible de gérer et de prévenir la dépression saisonnière, notamment grâce à la luminothérapie, qui implique l’utilisation de lampes spéciales émettant une lumière similaire à celle du soleil. L’exercice régulier, une alimentation équilibrée et la gestion du stress sont également des stratégies importantes pour maintenir un bon équilibre émotionnel en automne. Cependant, si les symptômes persistent ou s’aggravent, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé pour discuter des options de traitement, y compris la thérapie et les médicaments si nécessaire.