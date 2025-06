Bulletin météo du mardi 24 juin : persistance d’un temps chaud aujourd’hui dans ces régions !

La chaleur persiste sur plusieurs régions du pays en ce mardi 24 juin 2025. Les services de Météo Algérie ont reconduit plusieurs bulletins de vigilance jaune pour alerter sur une vague de chaleur persistante, notamment dans les wilayas de Chlef, Aïn Defla, Adrar et Bordj Badji Mokhtar, où les températures atteignent des niveaux particulièrement élevés.

Sur les hauts plateaux de l’ouest et du centre-ouest, les conditions météorologiques restent similaires avec un temps lourd et sec qui s’étend jusqu’aux régions frontalières avec le Mali, en direction du Sahara central. Cette région, déjà accoutumée aux extrêmes thermiques, subit actuellement une nouvelle montée des températures, rendant les déplacements en journée plus pénibles.

Par ailleurs, les prévisionnistes de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont lancé une alerte jaune pour vents violents et soulèvements de sable dans la wilaya de In Salah. Ces phénomènes pourraient affecter la visibilité sur les axes routiers et perturber les activités en extérieur.

À l’extrême sud du pays, l’instabilité persiste aussi. Des orages localement accompagnés de pluies sont à prévoir dans les wilayas de Djanet, Tamanrasset et In Guezzam. Une vigilance jaune a été émise pour ces wilayas, appelant à la prudence.

Ce tableau météorologique met en évidence une journée contrastée entre chaleur intense et phénomènes instables, typique des débuts d’été en Algérie. Pour les citoyens comme pour les estivants, la vigilance reste de mise. En cas de déplacement ou d’activités en plein air, il est recommandé d’éviter les heures les plus chaudes, de bien s’hydrater et de rester informé via les bulletins actualisés de Météo Algérie.

Saison estivale 2025 : le wali d’Alger inaugure plusieurs infrastructures pour dynamiser le littoral

À l’occasion du lancement officiel de la saison estivale 2025, le wali d’Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, a effectué, ce dimanche, une série de visites et d’inaugurations à travers plusieurs communes de la capitale. Ces initiatives s’inscrivent dans la stratégie de modernisation et de dynamisation des espaces de détente et de loisirs pour les citoyens, selon un communiqué des services de la wilaya.

La journée a débuté dans la commune d’Alger-Centre avec l’inauguration de la Terrasse Bounetta, une nouvelle esplanade surplombant le front de mer. Cet espace aménagé dans le cadre du Plan Bleu illustre la volonté des autorités locales de transformer le littoral algérois en un pôle d’attraction touristique et de bien-être accessible à tous.

Quels sont les équipements inaugurés à l’est de la capitale ?

Le wali s’est ensuite rendu à la plage El Kadous à H’raoua, où il a assisté à une présentation détaillée des missions confiées aux établissements publics de la wilaya pour la gestion de la saison estivale. Il a également inspecté le camp de jeunes El Kadous, récemment réhabilité afin d’offrir de meilleures conditions d’hébergement et de loisirs aux vacanciers.

Toujours dans le cadre de cette tournée, la direction de la jeunesse, des sports et des loisirs a dévoilé le programme estival d’animation prévu pour animer la ville d’Alger. Spectacles, compétitions sportives, activités culturelles et loisirs pour tous les âges viendront rythmer les mois d’été. Le wali d’Alger a aussi entendu un exposé sur l’entretien des espaces forestiers et le dispositif de lutte contre les incendies, mettant en lumière les efforts déployés pour préserver l’environnement durant cette période sensible.

À Aïn Taya, le wali a procédé à l’inauguration officielle d’une nouvelle maison de jeunes d’une capacité de 120 lits. Ce centre porte le nom du défunt moudjahid Yousfi Khalil, rendant hommage à sa mémoire tout en répondant aux besoins des jeunes en matière de loisirs et de repos.