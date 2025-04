Bulletin météo du mardi 22 avril : pluie ou soleil, quel temps prévoir aujourd’hui ?

Après un épisode pluvieux, ce mardi s’annonce globalement calme sur le plan météorologique, avec un ciel largement dégagé sur la majorité des régions du nord. Cependant, quelques perturbations viendront troubler cette accalmie, notamment sur les hauteurs de l’est du pays où des averses sont attendues en fin d’après-midi.

D’après les dernières prévisions établies par les services de météorologie, le soleil dominera le ciel du nord du pays dès les premières heures de la journée. Le temps restera agréable tout au long de la matinée et de l’après-midi, sauf sur les massifs de l’Aurès, où les nuages se chargeront progressivement pour laisser place à des pluies locales.

Les températures maximales resteront modérées dans le nord, avec des valeurs comprises entre 18 et 25 °C sur les zones côtières, et entre 18 et 24 degrés dans les régions de l’intérieur. Le vent soufflera, atteignant par endroits les 30 km/h, sans générer de conditions météorologiques particulières.

Quel temps fera-t-il au sud du pays ce 22 avril ?

Au sud du pays, le soleil s’imposera sans partage. Les températures grimperont sensiblement, oscillant entre 26 °C dans les zones les moins exposées et 41 °C dans les régions les plus chaudes. Le vent se renforcera légèrement, avec des rafales atteignant les 40 km/h, mais sans alerte particulière.

Ainsi, la météo de ce mardi devrait globalement rester clémente sur l’ensemble du territoire, malgré quelques pluies éparses attendues dans l’est. Les conditions s’annoncent idéales pour les activités en plein air, à condition de rester prudent en fin de journée dans les zones montagneuses des Aurès.

Une pluie d’étoiles filantes illumine le ciel d’Algérie cette nuit

Comme chaque année, le spectacle céleste offert par les pluies de météores a tenu ses promesses. En ce mois d’avril, ce fut au tour des Lyrides d’embraser le firmament, offrant aux passionnés d’astronomie et aux curieux un moment rare de contemplation nocturne.

Dans la nuit du lundi 21 au mardi 22 avril 2025, le ciel algérien a été le théâtre d’une pluie d’étoiles filantes d’une beauté saisissante. Le pic d’activité de cet essaim météoritique a eu lieu à 3h44, heure locale, atteignant un taux pouvant aller jusqu’à 20 météores par heure. Ce phénomène a été visible dans plusieurs régions du pays, sous réserve d’un ciel dégagé et d’un minimum de pollution lumineuse.

Les Lyrides doivent leur nom à la constellation de la Lyre, d’où semblent jaillir les météores observés depuis la Terre. Ce phénomène, considéré comme l’un des plus anciens connus de l’histoire de l’humanité, figure dans des écrits chinois datant de plus de 2700 ans. Une trace fascinante de la longue relation entre les hommes et les étoiles.

L’origine de cette pluie céleste remonte à la comète C/1861 G1 Thatcher, découverte il y a plus d’un siècle et demi. En traversant le sillage de gaz et de poussières laissé par cette comète, notre planète a provoqué l’apparition des Lyrides. Les débris, entrant dans l’atmosphère à une vitesse moyenne de 48 km/s, ont généré ces traînées lumineuses observées à l’œil nu.

Pour admirer pleinement ce phénomène, les regards se sont tournés vers l’est, en direction de l’étoile Véga — l’une des plus brillantes du ciel — située à environ 60° au-dessus de l’horizon.