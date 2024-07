Bulletin météo du mardi 2 juillet : quel temps prévoir aujourd’hui en Algérie ?

La canicule persiste en Algérie, affectant de nombreuses régions avec des températures extrêmement élevées ce mardi 2 juillet. Dans cet article, découvrez les prévisions météo détaillées pour cette journée et préparez-vous à faire face aux caprices du temps.

Les services de Météo Algérie annoncent un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions Nord du pays. Cependant, des passages nuageux vont ponctuer l’Est du pays, ainsi que sur les régions côtières et intérieures du Centre-Est. Quelques averses pourraient aussi affecter les régions côtières et intérieures, mais une amélioration progressive est prévue à partir de l’après-midi.

Dans les régions sahariennes, un ciel dégagé à partiellement voilé prédominera tout au long de la journée, a encore prévu Météo Algérie. Le mercure continuera de grimper, avec des températures maximales oscillant entre 27 et 34 °C sur les régions côtières, entre 24 et 37 °C sur les régions intérieures et entre 35 et 49 °C dans les zones sahariennes.

Alerte météo en Algérie : la canicule persistera dans ces régions !

Une intense vague de chaleur continue de sévir en Algérie, avec des températures atteignant des seuils alarmants. L’Office National de la Météorologie (ONM) a prolongé son bulletin météo spécial (BMS) pour des risques de “canicule”, plaçant en vigilance orange les wilayas d’Adrar, le Sud de Timimoun, In Salah et Bordj Badji Mokhtar. Les températures maximales y avoisineront les 49 °C, tandis que les minimales oscilleront entre 34 et 38 °C.

Ce mardi 2 juillet, un temps caniculaire persistera également de la frontière algéro-malienne vers le Sahara central, a encore noté l’ONM. D’ailleurs, ses conditions météorologiques extrêmes ont provoqué la perturbation du programme des vols de la compagnie aérienne nationale Air Algérie, qui a dû reprogrammer ou annuler certains vols.

Outre ces alertes canicule, Météo Algérie a émis des alertes de vigilance jaune pour “vent violent” et “vent de sable” dans plusieurs wilayas, incluant Laghouat, Béni-Abbès, Tébessa, Batna, El-Bayadh, Khenchela, Béchar, Ghardaïa, Djelfa, Ouled Djellal, Ouargla, El Oued, El M’Ghair, Biskra, M’sila et Touggourt.

En résumé, les prévisions météo de ce mardi 2 juillet 2024 s’annoncent relativement stables, toutefois, la canicule, les vents violents et les vents de sable promettent de persister dans différentes régions du pays. Par conséquent, il est important de suivre les mises à jour de l’ONM et d’adopter les gestes nécessaires pour vous protéger.