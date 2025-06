Bulletin météo du mardi 1er juillet : ciel ensoleillé ou voilé, quel temps fera-t-il aujourd’hui ?

Ce mardi 1er juillet, la météo en Algérie s’annonce contrastée, entre temps orageux au nord-est et chaleur persistante dans le sud. L’Office national de la météorologie (ONM) prévoit en effet une journée marquée par des orages localement forts dans plusieurs wilayas de l’intérieur, tandis que les régions sahariennes continueront de suffoquer sous un ciel dégagé et des températures élevées.

Du côté du Sahara central et le long de la frontière algéro-malienne, un temps relativement chaud persistera aujourd’hui, touchant notamment la région de Tindouf. Les conditions y resteront stables, sans grands bouleversements atmosphériques, mais avec des températures relativement chaudes.

En revanche, les régions des Hauts Plateaux et de l’intérieur devront faire face à une activité orageuse notable. Météo Algérie a émis une alerte, appelant à la vigilance dans les wilayas de : Souk Ahras, Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi, Batna, Biskra, Mila, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Médéa, Tiaret, M’Sila, Djelfa et Tissemsilt. Ces orages pourront s’accompagner de pluies parfois soutenues, surtout en fin d’après-midi et en soirée, avec un risque accru de ruissellements localisés.

Sur les régions nord du pays, le ciel s’annonce dégagé à peu nuageux, offrant une journée globalement ensoleillée, notamment sur la bande littorale. Une météo idéale pour les sorties en plein air, bien que la prudence reste de mise dans les zones proches des reliefs où quelques foyers orageux pourraient apparaître.

Enfin, le grand sud connaîtra un ciel largement dégagé, sauf sur le Sahara occidental et l’extrême sud, où des passages nuageux pourraient laisser place à des orages isolés. Dans ces régions, les températures resteront élevées.

Ligne ferroviaire Gara-Djebilet-Tindouf : à quand la date de livraison ?

Le projet de la voie ferrée reliant Tindouf à Gara-Djebilet, sur une distance de 135 km, sera livré le 5 juillet prochain, a confirmé ce lundi le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, en déplacement dans la wilaya.

Cette ligne s’inscrit dans le cadre du mégaprojet ferroviaire minier de 950 km devant relier le gisement de Gara-Djebilet, dans le sud-ouest du pays, à Béchar, facilitant ainsi l’acheminement du minerai vers le nord.

Le ministre a précisé que les travaux avancent à un rythme soutenu, dans le respect du calendrier contractuel de 30 mois, fixé lors du lancement du chantier en 2023. Il a cependant appelé les responsables à combler rapidement certaines lacunes pour respecter les délais.

Divisé en plusieurs tronçons, le projet comprend notamment la section Béchar-Abadla (200 km), confiée à une entreprise nationale, et le segment Tindouf-Oum-Laâssel (175 km), réalisé en partenariat avec un groupement spécialisé. Un troisième tronçon de 575 km doit relier Tindouf à Hammaguir, via Oum-Laâssel.

Les équipes en charge ont assuré que la tranche Tindouf-Gara-Djebilet sera prête d’ici à la fin de la semaine, tandis que les autres ouvrages, comme les ponts et infrastructures d’art, seront finalisés entre août et octobre. Ce projet stratégique vise à intégrer les zones minières de Tindouf au réseau national d’infrastructures, renforçant ainsi les capacités de transport et la dynamique économique dans le sud algérien.