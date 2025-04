Bulletin météo du mardi 15 avril : pluies et orages persistants dans plusieurs régions !

Depuis le début de semaine, un temps pluvieux et orageux marque plusieurs régions du pays. Ce mardi 15 avril, cette situation météorologique instable va encore persister avec des averses orageuses attendues dans de nombreuses régions du pays. L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis plusieurs bulletins de vigilance de niveau jaune pour pluie et orage, qui touchent un nombre important de wilayas.

En effet, cette alerte concerne les wilayas d’Alger, Sidi Bel Abbès, Tipaza, Tissemsilt, Timimoun, Laghouat, Bordj Bou Arreridj, Relizane, Béjaïa, M’Sila, Tiaret, Tizi Ouzou, Chlef, Mostaganem, Aïn Témouchent, Djelfa, Tlemcen, El Bayadh, Aïn Defla, Médéa, Saïda, Naâma, Boumerdès, Bouira, Mascara, Oran, Blida et Béchar.

Mais aussi les wilayas Souk Ahras, El Oued, Mila, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Batna, Annaba, Sétif, Constantine, Skikda, El M’Ghair, Jijel, Khenchela, Biskra, El Tarf et Ouled Djellal.

Les pluies, parfois accompagnées d’orages, s’annoncent localement soutenues et peuvent engendrer des ruissellements ou des perturbations sur le réseau routier.

par ailleurs, Météo Algérie a aussi émis une alerte jaune pour vents violents, ciblant plusieurs wilayas de l’ouest. Les rafales devraient affecter Naâma, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Aïn Témouchent, Mascara, Mostaganem et Oran, avec un risque accru de réduction de visibilité et de soulèvement de sable dans la wilaya de Naama.

Météo en Algérie : quel temps prévoir ce mardi 15 avril ?

La journée de ce mardi 15 avril s’annonce encore marquée par des conditions météorologiques instables sur une grande partie du territoire national. Le dernier bulletin de l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit un ciel chargé et couvert sur l’ensemble des régions nord, avec des pluies parfois soutenues et orageuses, notamment sur les zones côtières et les hauts plateaux.

Les régions intérieures de l’est connaîtront par moments quelques éclaircies temporaires, mais elles ne suffiront pas à dissiper la dominante nuageuse. Cette instabilité se prolonge aussi au sud du pays, où un ciel gris s’imposera sur le nord du Sahara ainsi que l’extrême sud, accompagné de précipitations locales.

En revanche, les autres régions sahariennes bénéficieront d’un temps plus clément, avec un ciel dégagé et un ensoleillement plus marqué, malgré la présence de quelques voiles d’altitude.

Dans ce contexte, la prudence reste de mise, particulièrement dans les régions exposées aux averses orageuses ou aux rafales de vent. Il est donc important de suivre attentivement les bulletins de Météo Algérie pour anticiper les éventuelles perturbations et s’adapter aux évolutions du temps.