Bulletin météo du mardi 10 septembre : quel temps fera-t-il en Algérie aujourd’hui ?

Les prévisions météorologiques pour ce mardi 10 septembre 2024 annoncent des conditions variables selon les régions d’Algérie. Dans cet article, découvrez les détails des tendances météo pour la journée ainsi que les températures maximales attendues.

Dans les régions de l’Ouest du pays, le ciel sera globalement dégagé à partiellement voilé. Une journée globalement clémente et ensoleillée attend donc les habitants de ces régions.

Pour les régions du Centre et de l’Est, la journée débutera avec des passages nuageux, localement denses, notamment sur les zones côtières et proches côtières. Ces nuages pourront occasionner quelques pluies en matinée, mais une amélioration est prévue dès l’après-midi, avec des éclaircies de plus en plus présentes.

Dans les régions sahariennes, le ciel sera souvent voilé tout au long de la journée. En fin d’après-midi, les nuages se feront plus nombreux du côté de Béchar, avec quelques averses possibles.

De l’Extrême Sud vers le Hoggar/Tassili et le Sahara Oriental, des foyers orageux isolés pourront se développer durant l’après-midi, provoquant localement quelques averses. Sur le reste des régions de notre grand Sud, le ciel restera dégagé à partiellement voilé.

Quelles seront les températures du jour ?

Côté mercure, les températures maximales seront relativement clémentes sur les régions côtières, variant entre 26 et 32 °C. Dans les régions intérieures, elles oscilleront entre 24 et 33 °C. Quant aux régions sahariennes, les températures seront plus contrastées, allant de 29 à 44 °C.

Alerte météo en Algérie : la pluie persistera-t-elle ce mardi ?

Après les pluies torrentielles qui ont touché différentes régions du pays au cours de ces deux derniers jours, causant d’importants dégâts, la situation météorologique reste à surveiller. Pour ce mardi, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte de vigilance jaune pour « pluie » et « orage », concernant plusieurs wilayas.

Cette alerte météo concerne les wilayas de Souk-Ahras, Ouargla, In-Guezzam, Béjaïa, Ghardaïa, Béni-Abbès, Bordj-Badji-Mokhtar, Mila, Tamanrasset, Guelma, Tindouf, Annaba, Djanet, Illizi, Constantine, El-Meniaa, Skikda, Jijel, El-Tarf, Naâma et Béchar. Ces régions sont susceptibles de connaître des épisodes pluvieux accompagnés d’orages, avec des risques d’inondations locales.

Intempéries à Béchar : mesures d’urgence pour contenir les dégâts

Les récentes intempéries qui ont frappé la wilaya de Béchar ont causé d’importants dégâts matériels, obligeant les autorités à adopter des mesures d’urgence. Lors d’une réunion de crise tenue ce lundi, présidée par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Brahim Merad, au siège de la wilaya, des actions immédiates ont été décidées pour atténuer les dommages causés par les pluies.

Au cours de cette réunion, le ministre a insisté sur « la mise en place rapide de commissions d’enquête afin d’établir une liste précise des citoyens affectés et des dommages subis ». Il a également ordonné « l’évacuation et l’hébergement temporaire des familles touchées, avec une prise en charge complète de leurs besoins essentiels ».

En outre, le ministre de l’Intérieur a souligné « l’urgence de remédier aux dommages subis par les infrastructures de base, en ordonnant des travaux de réparation immédiats pour rétablir les services essentiels dans les zones sinistrées ».