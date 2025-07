Bulletin météo du lundi 7 juillet : fortes pluies orageuses et canicule prévues aujourd’hui !

Après un week-end prolongé marqué par les festivités de la Fête de l’Indépendance et la Journée d’Achoura, les Algériens entament cette nouvelle semaine sous un ciel particulièrement contrasté. Ce lundi 7 juillet, les prévisions météorologiques annoncent un temps instable mêlant averses orageuses dans de nombreuses régions du pays à une chaleur écrasante dans certaines régions sahariennes.

L’Office national de la météorologie (ONM) a émis un bulletin spécial de niveau 1 (vigilance jaune) pour signaler la persistance de fortes pluies orageuses. Le phénomène concernera une quarantaine de wilayas, à savoir :

🟢 À LIRE AUSSI : Coût de la vie en 2025 : où se situe l’Algérie à l’échelle africaine et mondiale ?

Sidi Bel Abbès, Souk Ahras, Ouargla, Tissemsilt, In Guezzam, Laghouat, Bordj Bou Arréridj, Relizane, Béjaïa, Touggourt, M’sila, Bordj Badji Mokhtar, Tiaret, Mila, Tamanrasset, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, In Salah, Tizi Ouzou, Batna, Sétif, Djanet, Djelfa, Illizi, Tlemcen, Constantine, El Meniaa, El Bayadh, Jijel, Khenchela, Aïn Defla, Médéa, Adrar, Saïda, Naâma, Bouira, Mascara, Ouled Djellal et Béchar.

Prévisions météo du lundi 7 juillet : chaleur accablante au sud !

En parallèle à cet épisode orageux, l’ONM signale également un épisode de forte chaleur, notamment dans les wilayas du grand sud. Adrar, Tindouf et Bordj Badji Mokhtar se retrouvent sous vigilance jaune « canicule », avec des températures maximales qui pourraient atteindre ou dépasser les 48 °C en journée.

Ces conditions extrêmes imposent des précautions. Il est donc important d’éviter les sorties aux heures les plus chaudes, de s’hydrater régulièrement et de limiter les efforts physiques à l’extérieur. Les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes souffrant de pathologies chroniques doivent bénéficier d’une attention particulière.

De nouveaux projets inaugurés à travers le pays à l’occasion du 5 juillet

Dans le sillage des festivités marquant le 63ᵉ anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, les autorités locales ont lancé et réceptionné une série de projets structurants dans plusieurs wilayas. Ces réalisations s’inscrivent pleinement dans la stratégie de l’État en matière de développement durable et d’amélioration du cadre de vie des citoyens.

Parmi les projets phares, on retrouve l’ouverture de nouvelles polycliniques et d’hôpitaux, destinés à renforcer la couverture sanitaire, notamment dans les zones reculées. Des groupes scolaires ont également été inaugurés afin de soulager les établissements existants et d’offrir de meilleures conditions d’apprentissage aux élèves.

🟢 À LIRE AUSSI : Écotourisme en Algérie : voyager durablement et préserver la nature cet été

Côté jeunesse et loisirs, des stades de proximité, des piscines et des maisons de la culture ont vu le jour, créant ainsi des espaces dédiés à la pratique sportive, culturelle et récréative.

Sur le plan des infrastructures, les autorités ont mis en service des installations d’alimentation en eau potable, dont des puits, des réservoirs et des stations de distribution. Des travaux de voirie, l’aménagement de routes et l’ouverture de pistes de wilaya contribuent quant à eux à désenclaver plusieurs zones d’habitation et à fluidifier le trafic routier.