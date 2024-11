Bulletin météo du lundi 4 novembre : à quelles prévisions s’attendre aujourd’hui ?

Après un mois d’octobre marqué par des prévisions météorologiques perturbées, novembre s’annonce sous de meilleurs auspices en Algérie. La tendance globale s’oriente vers un temps plus calme, notamment durant cette première quinzaine, avec des précipitations proches ou légèrement inférieures aux normales de saison et des températures en légère hausse.

Pour ce lundi 4 novembre, l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit un ciel dégagé sur les régions du Centre et de l’Ouest du pays, offrant une météo sereine. L’Est du pays connaîtra une météo similaire, bien que quelques passages nuageux en matinée pourraient temporairement assombrir le ciel avant de se dissiper progressivement dans la journée.

Côté températures, les prévisions de ce lundi annoncent des valeurs maximales variant entre 20 et 30 °C sur les régions côtières et entre 21 et 31 °C sur les régions intérieures ainsi que sur les hauts plateaux.

Alerte météo en Algérie : la pluie sera-t-elle au rendez-vous ce lundi ?

Bien que la stabilité semble dominer, certaines régions du Centre pourraient être touchées par de légères pluies accompagnées d’orages. D’ailleurs, l’ONM a placé en vigilance jaune pour des risques de « pluies » et d’ « orages » les wilayas de Tipaza, Tissemsilt, Laghouat, Relizane, M’sila, Tiaret, Chlef, Djelfa, Aïn Defla et Médéa.

Prévisions météo en Algérie : quel temps fera-t-il au Sud du pays ?

Dans le Sud, Météo Algérie prévoit un ciel souvent voilé sur le Sud-Ouest, le Sahara central et le nord du Sahara, apportant ainsi une couverture nuageuse notable dans ces zones. Dans les autres régions sahariennes, le ciel restera dégagé à partiellement voilé, offrant des conditions plus clémentes et stables.

Côté températures, le mercure affichera des valeurs élevées, oscillant entre 21 et 37 °C sur les vastes étendues de notre grand Sud.