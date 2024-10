Bulletin météo du lundi 21 octobre : nuages, pluies, orages… quel temps fera-t-il aujourd’hui ?

Le bulletin météo de ce lundi 21 octobre prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions de l’Ouest, avec un léger voile nuageux attendu sur les zones côtières de l’Est en fin de soirée.

Pour les régions du Centre et de l’Est, l’Office National de la Météorologie (ONM) anticipe un ciel souvent nuageux, accompagné de quelques averses de pluie, parfois orageuses. Ces précipitations seront localement marquées sur les zones côtières et proches côtières du Centre-Est et de l’Est.

Du côté des régions sahariennes, Météo Algérie annonce un ciel dégagé à partiellement voilé en général. Toutefois, des passages nuageux sont à prévoir sur la région des Oasis et du Sahara Oriental, avec quelques pluies, parfois sous forme d’averses orageuses.

Par ailleurs, quelques formations cumuliformes pourraient se développer dans l’après-midi et en soirée, notamment de Bordj Badji Mokhtar vers le Hoggar et le Tassili, évoluant localement en orages isolés.

Températures en Algérie : fera-t-il froid ce lundi 21 octobre ?

Après une période marquée par des épisodes caniculaires, le mercure entame une baisse progressive, revenant à des valeurs plus proches des moyennes saisonnières. Les températures maximales prévues pour ce lundi varieront entre 23 et 27 °C sur les régions côtières, entre 19 et 27 °C sur les régions intérieures, et entre 20 et 38 °C sur les zones sahariennes.

Alerte pluies et orages : vigilance jaune dans plusieurs wilayas !

Depuis près d’une semaine, plusieurs régions du pays subissent des épisodes pluvieux et orageux. Pour ce lundi, Météo Algérie a placé plusieurs wilayas en vigilance jaune, signalant des risques de « pluies » et d' »orages ».

Les wilayas concernées sont Souk-Ahras, Ouargla, Béjaïa, Mila, Tamanrasset, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Batna, Annaba, Sétif, Djanet, Illizi, Constantine, Skikda, Jijel, Khenchela et El Tarf.

Ainsi, il est essentiel de rester prudent et de consulter régulièrement les dernières mises à jour des services de l’ONM afin de planifier vos déplacements et activités en fonction de la situation météorologique.