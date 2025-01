Bulletin météo du lundi 20 janvier : temps nuageux ou ensoleillé, voici les prévisions du jour !

Après un week-end froid et glacial, les prévisions météo semblent se stabiliser avec le retour du soleil. Mais les températures restent relativement froides. Dans cet article, découvrez ce que vous réserve le bulletin météo de ce lundi 20 janvier 2025.

Dans les régions de l’Ouest et du Centre, la matinée sera marquée par la présence de nuages, accompagnés de brouillard locale dans les zones intérieures et les hauts plateaux. Malgré ce début de journée couvert, le temps s’améliorera progressivement pour offrir un ciel dégagé à peu nuageux.

🟢 À LIRE AUSSI : Destinations les plus sûres pour voyager en 2025 : quel classement pour l’Algérie ?

Toutefois, le gel s’invitera sur les hauts plateaux, soulignant un froid marqué au lever du jour. En fin d’après-midi, les nuages feront leur retour dans les régions de l’Ouest, où le ciel deviendra progressivement couvert à localement nuageux.

À l’Est, les conditions seront globalement clémentes, avec un ciel dégagé prédominant. Quelques passages nuageux se manifesteront cependant sur les zones côtières au cours de la matinée. Comme dans les régions de l’Ouest, le gel se formera sur les hauts plateaux ainsi que dans la région des Aurès, accentuant la fraîcheur matinale.

Dans les régions sahariennes, la journée s’annonce sous le signe de la stabilité climatique, avec un temps généralement clair, parfois partiellement voilé.

Les températures maximales pour ce lundi 20 janvier varient selon les régions, offrant un contraste saisissant entre le Nord et le Sud du pays. Sur les régions côtières, le mercure oscillera entre 15 et 22 °C, avec des conditions globalement agréables.

Dans les zones intérieures, les températures afficheront des valeurs plus fraîches, comprises entre 10 et 18 °C, rappelant l’hiver bien installé. Quant aux régions sahariennes, elles profiteront d’un climat plus doux à chaud, avec des maximales prévues entre 13 et 28 °C.

Attendue l’été dernier, La Niña a finalement fait son apparition en janvier 2025, déjouant les prévisions initiales et surprenant la communauté scientifique. Ce refroidissement d’une partie des eaux du Pacifique, qui succède à une phase neutre ayant suivi El Niño, marque un retour timide de ce phénomène climatique.

Selon la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), cet épisode sera à la fois court et peu intense, avec une probabilité de 59 % qu’il prenne fin entre février et avril.

🟢 À LIRE AUSSI : La Tunisie toujours prisée : plus de 3,5 millions d’Algériens ont franchi la frontière en 2024

À la suite de La Niña, une nouvelle phase neutre devrait s’installer entre mars et mai, avec 60 % de chances de concrétisation. Cette transition vers une phase neutre confirme que La Niña, bien que présente, jouera un rôle limité dans la dynamique climatique globale cette année.

Malgré sa durée de seulement 3 à 4 mois, La Niña pourrait influencer les conditions météorologiques dans certaines régions sensibles à ses effets. Cependant, la NOAA rappelle que La Niña n’est qu’un élément parmi d’autres dans le système climatique mondial. Plusieurs facteurs interagissent pour façonner les tendances météorologiques, rendant les impacts de ce phénomène parfois difficiles à isoler.

La communauté scientifique reste attentive à l’évolution de cette courte période de La Niña et à ses conséquences possibles, tout en cherchant à mieux comprendre les mécanismes qui ont conduit à son retard inattendu. Pour l’heure, la prudence reste de mise dans les prévisions à long terme.

The wait is over and La Niña is officially here.

There’s a 59% chance La Niña will persist through February–April, followed by a 60% chance of neutral conditions in March–May, according to @NWSCPC.

Read our latest ENSO Blog for more details: https://t.co/LUhJb4jGub pic.twitter.com/iu4nWVWKcJ

— NOAA Climate.gov (@NOAAClimate) January 9, 2025