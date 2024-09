Bulletin météo du lundi 16 septembre : quelles prévisions pour le jour du Mawlid Ennabawi ?

Ce lundi 16 septembre 2024 marque la célébration du Mawlid Ennabawi Echarif pour l’année 2024, correspondant au 12ᵉ jour du mois de Rabi El-Awwal 1446 de l’Hégire. Un jour férié où de nombreuses familles algériennes se réunissent pour célébrer cet événement marquant. Mais pour profiter pleinement de cette journée, il est essentiel de consulter les prévisions météorologiques.

Pour cette journée spéciale, le bulletin météo annonce un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions Nord du pays. Toutefois, des changements sont attendus en début d’après-midi, notamment dans les régions intérieures et les hauts plateaux de l’Ouest et du Centre, où le ciel se couvrira progressivement.

🟢 À LIRE AUSSI : Éducation Nationale : La date de la rentrée scolaire 2024-2025 fixée

En effet, des pluies, parfois accompagnées d’orages, affecteront ces régions durant l’après-midi. En soirée, cette tendance s’étendra vers les hauts plateaux de l’Est ainsi que la région des Aurès, où des averses orageuses pourraient aussi se manifester.

Météo Algérie : quel temps fera-t-il au Sud du pays ?

Dans les régions sahariennes, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont prévu un ciel partiellement voilé à localement couvert, particulièrement dans l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili, ainsi que sur le Sahara oriental. Des cellules orageuses isolées pourraient se former durant l’après-midi, entraînant localement des averses.

🟢 À LIRE AUSSI : Dessalement d’eau de mer : l’Algérie reçoit le premier lot de pompes japonaises

Pour le reste des régions sahariennes, la matinée s’annonce plutôt calme avec un ciel dégagé à partiellement voilé. Toutefois, l’après-midi verra le ciel se couvrir progressivement dans la région de Béchar et le Nord du Sahara, avec des pluies locales, qui rejoindront, durant la nuit, la région des Oasis.

Quelles sont les températures du jour ?

Côté températures, une légère baisse se fait sentir, annonçant l’arrivée prochaine de la saison automnale. Bientôt, il sera temps de ressortir les gilets pour les matinées fraîches.

Ainsi, aujourd’hui, le mercure oscillera entre 27 et 32 °C sur les régions côtières, entre 25 et 34 °C sur les régions intérieures et entre 33 et 44 °C dans les zones sahariennes. Un contraste notable qui reflète la diversité climatique du pays.

Mawlid Ennabawi en Algérie : la pluie sera-t-elle au rendez-vous ce lundi ?

Par ailleurs, l’ONM a placé plusieurs wilayas en vigilance jaune pour des risques de « pluies » et d' »orages ». Cette alerte concerne les wilayas de In-Guezzam, Laghouat, Bordj-Badji-Mokhtar, Tamanrasset, Djanet, Illizi, El-Bayadh, Naâma, et Béchar.

En bref…

En somme, que vous choisissiez de célébrer le Mawlid Ennabaoui en famille ou entre amis, à la maison ou en plein air, il est conseillé de rester vigilant et de se préparer aux conditions météo changeantes de cette journée. La météo de ce lundi 16 septembre promet un temps relativement stable aussi bien au Nord qu’au Sud du pays, mais des averses de pluies pourraient s’inviter et perturber cette stabilité.