Bulletin météo du lundi 11 mars : quel temps prévoir pour ce 1ᵉʳ jour du Ramadan 2024 ?

En ce jour inaugural du mois sacré de Ramadan, le lundi 11 mars 2024, nos regards se tournent vers le firmament, impatients de découvrir les caprices météorologiques qui accompagneront ce moment solennel. Quelle sera la palette climatique qui bercera notre journée entre pluies, vents et passages nuageux ? Dans cette quête d’anticipation, décortiquons le bulletin météo qui éclaire nos attentes pour cette journée particulière.

D’après les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM), un ciel nuageux se dessinera sur les régions de l’Ouest et du Centre du pays, ponctué çà et là par quelques précipitations, qui par moments pourraient prendre l’intensité d’averses orageuses, surtout le long des côtes et dans les régions intérieures. C’est un ballet céleste contrasté qui s’annonce, où les nuages se déploieront telles des toiles mouvantes, peignant le paysage d’une symphonie atmosphérique.

Pendant ce temps, du côté des régions orientales, les services de Météo Algérie nous projettent un tableau tout aussi intrigant : un ciel souvent couvert, avec des pluies dispersées sur les littoraux et dans l’intérieur. Enfin, pour nos régions sahariennes, les prédictions pour ce lundi 11 mars nous promettent un ciel dégagé à partiellement voilé dans l’ensemble de notre grand Sud. C’est une vision de quiétude qui se dessine, où le désert déploie son immensité sous un manteau de sérénité, laissant entrevoir un horizon dégagé propice à la contemplation.

Alerte météo en Algérie : vents violents et vents de sable persistants ce lundi !

Dans le tourbillon des prévisions météorologiques du jour, une alerte jaune pour « vent violent » émanant de l’ONM sème une onde de vigilance dans plusieurs wilayas du pays. En effet, des vents violents vont persister aujourd’hui dans les wilayas d’Alger, Sidi-Bel-Abbès, Ouargla, Tipaza, Laghouat, Béjaïa, Tiaret, In Salah, Tizi-Ouzou, Chlef, Mostaganem, Annaba, Aïn-Témouchent, Djelfa, Illizi, Tlemcen, Skikda, El-Bayadh, Jijel, El-Tarf, Saïda, Naâma, Boumerdès et Oran.

En parallèle, des vents de sable pourraient s’inviter également dans le paysage des wilayas d’Illizi, In Salah, Ouargla, Laghouat et Djelfa, selon les indications de la même source. La vigilance reste de mise, notamment pour les conducteurs.

Penchons-nous maintenant sur le thermomètre, qui dévoile des variations saisissantes selon les régions. Sur les côtes, les températures maximales oscilleront entre 14 et 23 °C. À l’intérieur, le mercure affichera des valeurs comprises entre 9 et 22 °C. Tandis que dans les régions sahariennes, les maximales atteindront entre 15 et 37 °C, créant un contraste saisissant avec les autres régions du pays.

Ramadan 2024 en Algérie : à quelle heure se fera la rupture du jeûne ?

Le premier jour du mois sacré de Ramadan est arrivé en ce lundi 11 mars en Algérie, enveloppant le pays d’une aura de piété et de spiritualité. Pendant ce mois sacré, la prière de l’aube, connue sous le nom de Fajr, marque le début du jeûne quotidien, tandis que la prière du coucher du soleil, le Maghrib, sonne l’heure tant attendue de la rupture du jeûne, appelée Iftar.

Selon les informations émanant du Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs, pour ce premier jour de Ramadan de l’année 1445 de l’hégire, correspondant au lundi 11 mars 2024, les horaires du jeûne et de la rupture du jeûne diffèrent selon les régions. À Adrar et ses environs, le jeûne débutera à 05h47 et s’achèvera à 19h11, tandis qu’à Alger et ses alentours, ces moments de dévotion débuteront respectivement à 05h29 et s’achèveront à 18h55.

Ces horaires marquent le rythme sacré de la vie quotidienne pendant le mois de Ramadan, où les croyants se consacrent à la prière, à la méditation et à la charité. C’est un temps de réflexion et de renouvellement spirituel, où la communauté musulmane se rassemble pour partager des moments de dévotion et de solidarité.

