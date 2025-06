Bulletin météo du jour : que nous réserve le temps en Algérie ce mardi 17 juin ?

Alors que l’été s’installe peu à peu, la chaleur s’intensifie déjà sur plusieurs régions du pays, annonçant une saison estivale qui s’annonce particulièrement éprouvante. Ce mardi 17 juin, l’Office National de la Météorologie (ONM) maintient une vigilance jaune pour risque de canicule dans le sud du pays.

Selon les prévisions de Météo Algérie, la bande frontalière algéro-malienne jusqu’au centre du Sahara connaîtra une montée notable des températures. Les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Adrar et In Salah sont ainsi placées en vigilance jaune « canicule », avec des températures qui devraient approcher, voire dépasser, les seuils critiques dans certaines localités.

Outre la chaleur, des phénomènes orageux risquent de perturber le ciel dans plusieurs régions du nord. L’ONM a également émis des alertes jaunes pour pluie et orage, concernant un large éventail de wilayas : Sidi Bel Abbès, Tissemsilt, In Guezzam, Laghouat, Relizane, M’Sila, Tiaret, Tamanrasset, Tébessa, Batna, Djanet, Djelfa, Tlemcen, El Bayadh, Khenchela, Médéa, Saïda, Naâma, Mascara et Béchar.

Le temps en Algérie : quelles sont les prévisions météo du jour ?

Sur le plan général, les régions côtières bénéficieront d’un ciel largement dégagé, offrant un répit visuel malgré la chaleur. En revanche, les régions intérieures verront passer des nuages plus denses, pouvant donner lieu à quelques pluies localement orageuses, notamment sur l’ouest et le centre du pays.

Au sud, la météo affichera de forts contrastes. Le nord du Sahara, le Sahara occidental et l’extrême sud connaîtront un ciel nuageux, parfois chargé de pluies. À l’inverse, les autres régions sahariennes profiteront d’un ciel dégagé à partiellement voilé, offrant un répit relatif, mais toujours sous des températures élevées.

Face à ces conditions météorologiques variables, il est important de rester vigilants, particulièrement dans les régions connaissant des risques de canicule ou d’orages soudains. Ainsi, les recommandations restent les mêmes, à savoir limiter les sorties en pleine chaleur, bien s’hydrater et suivre régulièrement les mises à jour de Météo Algérie.

La Niña devrait céder la place à une phase « neutre », selon l’OMM

Le phénomène La Niña, souvent associé à un refroidissement temporaire du climat mondial, semble toucher à sa fin. Selon les dernières estimations de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), cette phase climatique apparue en décembre devrait être de courte durée.

Dans un communiqué publié récemment, l’organisme onusien précise que les températures de surface de l’océan Pacifique équatorial, actuellement inférieures à la moyenne, devraient rapidement retrouver des niveaux normaux dans les semaines à venir. Un retour progressif vers des conditions dites « neutres » s’esquisse déjà sur les modèles de prévision climatique.

Les centres mondiaux spécialisés en prévisions saisonnières, relevant de l’OMM, évaluent à 60 % la probabilité d’un retour à la neutralité pour la période de mars à mai. Cette probabilité grimpe même à 70 % entre avril et juin, ce qui suggère un affaiblissement rapide de La Niña.

Si la transition vers une phase neutre se confirme, cela pourrait rééquilibrer certaines anomalies climatiques observées ces derniers mois à travers le globe. Pour rappel, La Niña influence non seulement les températures, mais aussi les précipitations, les phénomènes cycloniques et les schémas météorologiques régionaux.

Ce basculement pourrait ainsi ouvrir la voie à une saison climatique plus stable, en attendant l’éventuelle réapparition du phénomène inverse : El Niño, souvent lié à un réchauffement planétaire accru.