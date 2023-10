Bulletin météo du jeudi 5 octobre : quel temps fera-t-il aujourd’hui en Algérie ?

Vous cherchez des informations météorologiques précises pour planifier votre journée ce jeudi 5 octobre ? Vous êtes au bon endroit ! Cet article vous fournit toutes les réponses dont vous avez besoin pour anticiper les conditions climatiques qui régneront aujourd’hui dans notre magnifique pays. Découvrez quel temps fera-t-il aujourd’hui en Algérie et soyez prêt pour toutes les conditions météorologiques à venir !

D’après le bulletin météo de l’Office National de la Météorologie (ONM) pour ce jeudi 5 octobre 2023, les habitants des régions Nord de l’Algérie profiteront d’une journée sous un ciel généralement dégagé. Toutefois, quelques nuages ​​ponctueront le panorama des hauts plateaux du Centre, et ils apporteront avec eux la promesse d’orages en fin de journée. Une journée contrastée se profile à l’horizon, avec des conditions climatiques qui évoluent au fil des heures.

Pour ceux qui résident ou voyagent dans les régions Sud du pays, les prévisions de Météo Algérie indiquent qu’un ciel partiellement voilé couvrira l’extrême Sud, le Hoggar/Tassili, ainsi que dans le Sud du Sahara oriental. De plus, on peut s’attendre au développement de cellules orageuses isolées, susceptibles d’apporter des pluies locales. Cependant, les autres régions de notre vaste Sud algérien bénéficieront d’un ciel dégagé, offrant ainsi une perspective météorologique contrastée sur l’ensemble du pays.

Par ailleurs, il est essentiel de prendre en considération le fait que les services de l’ONM ont émis une vigilance jaune pour les risques de « pluie » et d’ « orage » dans quatre (4) wilayas du Sud. En effet, il s’agit des wilayas de Tamanrasset, Djanet, Illizi et À Salah. Cette alerte signifie que des conditions météorologiques instables sont à prévoir dans ces régions, ce qui peut avoir des répercussions sur la circulation routière et d’autres activités extérieures. Les conducteurs et les résidents de ces zones sont ainsi invités à rester vigilants et à suivre de près les mises à jour des services de Météo Algérie pour assurer leur sécurité.

En outre, les températures maximales attendues ce jeudi afficheront une diversité caractéristique du paysage météorologique algérien. Sur les régions côtières, les thermomètres afficheront des températures oscillant entre 26 et 33 °C, offrant ainsi des conditions maximales agréables pour ceux qui souhaitent profiter des plages et du littoral. Vous pourrez vous attendre à des journées ensoleillées et douces avec 26 °C à Tipaza, 27 °C à Oran, à Béjaia et à Skikda.

Dans les régions intérieures, les températures maximales seront légèrement plus élevées, variant entre 28 et 36 °C. El Tarf, Tebessa, Laghouat et Djelfa devraient enregistrer des maximales de 29 °C, tandis que Guelma atteindra 31 °C et Saida 33 °C. Ce sont les régions du Sud qui connaîtront les températures les plus élevées, avec des valeurs allant de 29 à 41 °C. Illizi atteindra 34 °C et Adrar connaîtra une journée chaude avec 38 °C.