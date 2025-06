Bulletin météo du jeudi 5 juin : à la veille de l’Aïd el-Adha, quel temps fera-t-il en Algérie ?

Alors que l’Aïd el-Adha approche à grands pas, les familles algériennes s’activent pour finaliser les derniers préparatifs. Mais pour organiser cette fête dans les meilleures conditions, il devient essentiel de garder un œil sur la météo, surtout lorsque des déplacements ou des activités en plein air sont prévus.

Ce jeudi 5 juin 2025, les prévisions de Météo Algérie annoncent un temps globalement stable sur certaines régions, mais marqué par des risques de perturbations dans d’autres. Voici le détail complet des conditions météorologiques attendues sur l’ensemble du territoire national.

Les habitants des villes côtières peuvent s’attendre à une journée plutôt agréable. D’Oran à Annaba, en passant par Alger, la météo s’annonce clémente, avec un ciel dégagé à partiellement voilé. Cette configuration devrait permettre à de nombreuses familles de profiter des derniers achats.

🟢À LIRE AUSSI : Mines d’or et de marbre : Sonarem dévoile ses découvertes

Dans les régions de l’intérieur, le temps se montre plus incertain. Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) signalent un ciel généralement plus couvert, accompagné de formations nuageuses denses. Ces nuages pourraient engendrer des averses localisées, notamment dans les hauts plateaux et certaines régions du centre-est. La prudence s’impose donc pour ceux qui comptent prendre la route ou organiser des activités à ciel ouvert.

Le sud du pays connaîtra une météo contrastée. Le ciel restera couvert sur le nord Sahara, le Sahara oriental et l’extrême sud du pays. Dans ces zones, les prévisionnistes alertent sur des risques de pluies parfois orageuses. En revanche, les autres régions sahariennes bénéficieront d’un ciel plus dégagé à partiellement voilé.

Alerte météo en Algérie : vigilance « jaune » dans ces wilayas !

Face à cette instabilité, Météo Algérie a émis une alerte de niveau 1 (vigilance jaune) pour plusieurs wilayas. Cette alerte concerne des risques de pluies et d’orages, et touche une trentaine de régions, à savoir : Sidi Bel Abbès, Souk Ahras, Timimoun, In Guezzam, Bordj Bou Arréridj, M’sila, Tiaret, Mila, Tamanrasset, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Batna, Annaba, Sétif, Djanet, Djelfa, Illizi, Tlemcen, Constantine, El Meniaa, Skikda, El Bayadh, Jijel, Khenchela, Médéa, El Tarf, Naâma, Bouira et Béchar.

En parallèle, des soulèvements de sable persistent également dans les régions de Illizi, Tamanrasset et Djanet. Ces phénomènes peuvent réduire la visibilité et rendre les déplacements plus difficiles.

🟢À LIRE AUSSI : Le drapeau algérien au sommet du monde : Nessim Hachaichi réussit l’ascension de l’Everest

En cette veille de l’Aïd el-Adha, la météo affiche un visage partagé entre douceur, instabilité et vigilance. Pour profiter pleinement de cette fête dans la sérénité et la joie, mieux vaut rester attentif aux bulletins de l’ONM et suivre les mises à jour régulières. Se tenir informé reste le meilleur moyen d’éviter les mauvaises surprises et de vivre un Aïd apaisé, que ce soit en famille, entre amis ou en communauté.