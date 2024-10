Bulletin météo du jeudi 31 octobre : ciel nuageux ou ensoleillé, quel temps fera-t-il aujourd’hui ?

Le mois d’octobre touche déjà à sa fin ! Les prévisions météorologiques au cours de ce dixième mois de l’année auront été marquées par la persistance des pluies et des averses, avec une baisse considérable du mercure. Bien que ces derniers jours aient prouvé le contraire, avec le retour de la chaleur. Dans cet article, découvrez le bulletin météo de ce jeudi 31 octobre 2024 !

Les prévisions de Météo Algérie annoncent un ciel dégagé à partiellement voilé, offrant des conditions plutôt clémentes pour les régions de l’Ouest. Dans les régions du Centre et de l’Est, le ciel se montre souvent voilé, parfois localement nuageux.

Quelques pluies sont attendues par endroits, pouvant prendre la forme d’averses orageuses, notamment sur les zones du Centre-Est et de l’Est.

Météo Algérie : quel temps fera-t-il au Sud du pays ?

Dans le Nord Sahara et les Oasis, un ciel passagèrement nuageux pourrait apporter quelques pluies isolées. Les autres zones sahariennes bénéficieront d’un ciel dégagé à partiellement voilé, laissant présager une journée plus sereine pour ces vastes étendues.

Les températures maximales de ce jeudi 31 octobre s’annoncent également contrastées. Sur les régions côtières, le mercure devrait osciller entre 22 et 29 °C. Dans les régions intérieures, les températures seront légèrement plus fraîches, avec des valeurs entre 19 et 28 °C. Enfin, le Sahara affichera des valeurs plus élevées, avec des températures comprises entre 21 et 36 °C.

Alerte météo en Algérie : la pluie persistera-t-elle ce jeudi ?

En cette fin de semaine, la météo en Algérie annonce une relative stabilité dans plusieurs régions, mais la pluie reste au programme pour certaines wilayas de l’Est. Selon les dernières prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM), plusieurs wilayas de l’Est du pays resteront sous vigilance jaune pour des risques de pluie et d’orages.

Les wilayas concernées incluent Bordj Bou Arreridj, Mila, Guelma, Annaba, Sétif, Constantine, Skikda et El Tarf. Dans ces régions, des averses et des épisodes orageux sont à prévoir. Les services de Météo Algérie recommandent ainsi de rester vigilants et de prévoir des déplacements avec prudence dans ces zones à risque.