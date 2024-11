Bulletin météo du jeudi 28 novembre : brouillard matinal attendu dans plusieurs régions !

Alors que la fin de semaine se pointe à l’horizon, annonçant l’arrivée du week-end, une baisse des températures marque ce jeudi 28 novembre 2024, accompagnée de conditions météorologiques variées à travers le pays. Selon l’Office National de la Météorologie (ONM), la météo annonce la persistance du brouillard sur plusieurs régions, suivi de changements notables en cours de journée.

D’après le bulletin météo de l’ONM, les régions côtières et intérieures de l’Ouest commenceront la journée sous un voile de brouillard localisé. Ce phénomène matinal s’éclipsera progressivement, laissant place à un ciel globalement dégagé. Cependant, dès le début de soirée, les conditions devraient se dégrader avec un ciel qui se couvrira, signalant un possible changement de temps.

Météo Algérie : la pluie pourrait affecter ces régions !

Du côté des régions de l’Est et du Centre-Est, les nuages feront leur apparition dès la matinée, accompagnés de pluies locales, notamment dans la région des Aurès. Cette instabilité devrait s’atténuer progressivement en fin de soirée, offrant une accalmie avant la nuit.

Dans les régions sahariennes, les prévisions météo de ce jeudi annoncent des passages nuageux sur le Nord Sahara et la région des Oasis. Par ailleurs, un ciel dégagé à partiellement voilé dominera sur les autres zones sahariennes, maintenant une certaine stabilité dans ces régions.

Prévisions météo du jeudi 28 novembre : quelles sont les températures du jour ?

En cette fin de semaine, les températures amorcent une légère baisse, marquant un rafraîchissement notable à travers le pays. Selon Météo Algérie, les maximales prévues pour ce jeudi 28 novembre varieront entre 18 et 22 °C sur les régions côtières, entre 17 et 23 °C dans les zones intérieures et entre 20 et 31 °C au niveau des régions sahariennes.

Sur le littoral, Alger, Jijel, El Tarf, Oran et Skikda enregistreront une température uniforme de 21 °C. Dans les régions intérieures, Médea se distinguera par une fraîcheur marquée avec une maximale de 18 °C. Tiaret, quant à elle, atteindra 19 °C, tandis que Chlef et Batna enregistreront respectivement 20 °C et 22 °C. Au Sud du pays, les températures resteront plus élevées. Djanet affichera 21 °C, In Salah montera à 26 °C, et Adrar enregistrera 27 °C.