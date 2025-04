Bulletin météo du dimanche 6 avril : quelles sont les prévisions pour ce début de semaine ?

Finies les vacances ! Après deux semaines de repos marquées par la célébration de l’Aïd el-Fitr, les Algériens reprennent le chemin de l’école et du travail ce dimanche 6 avril. Et comme chaque reprise mérite de bien commencer, mieux vaut jeter un œil aux prévisions météo avant de planifier sa journée.

Ce dimanche matin, un ciel voilé à localement couvert dominera l’ensemble des régions nord du pays. Sur les régions intérieures, l’atmosphère restera instable avec quelques averses orageuses attendues dans la journée. Le centre du pays profitera tout de même de quelques éclaircies, notamment grâce à une couverture nuageuse plus légère et moins persistante.

Plus au sud, le nord Sahara et l’extrême sud connaîtront un ciel plutôt chargé, où les nuages épais pourraient donner lieu à des orages isolés, parfois accompagnés de pluies. Sur les autres régions sahariennes, les prévisionnistes annoncent un ciel plus clément, souvent dégagé à partiellement voilé.

Alerte « pluie », « orage » et « vent violent » dans ces wilayas !

L’Office National de la Météorologie (ONM) a d’ailleurs placé plusieurs wilayas en vigilance jaune pour des risques d’orages et de précipitations. Cette alerte concerne les wilayas de Souk Ahras, Laghouat, Oum El Bouaghi, Tébessa, Batna, Djelfa, El Bayadh et Khenchela. Dans ces régions, l’instabilité atmosphérique pourrait provoquer des averses localisées, parfois accompagnées d’orages.

Par ailleurs, Météo Algérie maintient une alerte jaune pour vents violents dans la wilaya de Tamanrasset. Des bourrasques pourraient soulever des nuages de sable, réduisant ainsi la visibilité sur les routes et compliquant les déplacements dans certaines zones.

Un rendez-vous céleste unique : la Lune frôle Mars !

Les passionnés d’astronomie comme les simples curieux ont eu les yeux tournés vers le ciel ce samedi 5 avril 2025. Aux alentours de 21h, un spectacle rare et fascinant a marqué la voûte céleste : la Lune et la planète Mars se sont approché l’une de l’autre dans un alignement presque parfait, visible à l’œil nu.

L’admiration de ce rapprochement s’est faite en dirigeant le regard vers le sud-ouest, à environ 70° au-dessus de l’horizon. Les deux astres paraissaient très proches, séparés d’à peine 1,6 degré — une distance remarquable à l’échelle du ciel nocturne.

Cette conjonction s’est produite à proximité des célèbres étoiles Castor et Pollux, figures emblématiques de la constellation des Gémeaux, ajoutant encore à la beauté du tableau.

Aucun équipement n’est nécessaire pour profiter de cette scène céleste, mais un ciel dégagé et un lieu à faible pollution lumineuse permettront d’en savourer toute la magie. L’observation de ce spectacle céleste n’a nécessité aucun équipement, bien que la Lune, plus brillante, pouvait éclipser légèrement la lueur de Mars, le contraste entre les deux reste saisissant et mérite le détour.