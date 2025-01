Bulletin météo du dimanche 5 janvier : quel temps prévoir en ce début de semaine ?

En ce début de semaine, le bulletin météo annonce un temps stable, avec des prévisions clémentes en perspective. Ce dimanche 5 janvier, les régions nord du pays profiteront d’un ciel dégagé à partiellement voilé. Cependant, un changement est attendu en début d’après-midi, avec une couverture nuageuse qui devrait s’épaissir progressivement sur les régions de l’Ouest.

La matinée, en revanche, s’accompagnera d’une fraîcheur marquée. La formation de gelée matinale est à prévoir sur les régions intérieures, les hauts plateaux et dans la région des Aurès. Ces conditions rappellent l’hiver qui continue de s’installer doucement en Algérie. Côté températures, les maximales annoncées par Météo Algérie oscillent entre 18 et 21 °C sur les régions côtières, tandis qu’elles varient entre 9 et 19 °C dans les régions intérieures.

Au Sud, le calme domine également, avec un temps dégagé à partiellement voilé selon l’Office National de la Météorologie (ONM). Quelques nuages pourraient s’inviter dans la région des Oasis au cours de la matinée. Les températures dans les régions sahariennes afficheront des valeurs maximales comprises entre 12 et 26 °C, offrant un contraste marqué entre le nord et le sud du pays.

Neiges, pluies, vague de froid… : retour du mauvais temps dès lundi !

Bien que la journée nous promette une météo relativement clémente, les prévisions météorologiques anticipent une nouvelle phase hivernale marquée par le retour des pluies à partir de ce dimanche soir.

La majorité des wilayas du nord du pays pourrait être affectée par ce changement, avec des précipitations importantes attendues dans les régions ouest, centre et est. Les modèles numériques prévoient aussi des chutes de neige sur les hauteurs intérieures, notamment dans les Aurès, où les températures amorceront une baisse considérable.

Ce changement intervient suite à une dépression atmosphérique en provenance d’Europe occidentale, qui commencera à influencer les conditions météorologiques dans notre pays dès ce soir, apportant les premières averses sur les régions de l’ouest.

Ainsi, les pluies pourront affecter les wilayas de Chlef, Blida, Alger, Tizi Ouzou et Bouira, mais aussi, M’sila et Djelfa. Lundi soir, les précipitations s’intensifieront dans les régions centrales et le littoral ouest, avec des pluies particulièrement fortes à Chlef, Relizane, Oran et Sidi Bel Abbès.

Mardi matin, les hauteurs de l’est, comme Khenchela et Tébessa, connaîtront des chutes de neige, offrant un paysage hivernal typique de cette période. Des orages intenses persisteront dans des régions comme Relizane, Chlef et Tiaret, tandis que des pluies éparses toucheront Souk Ahras, Tébessa, Oum El Bouaghi, Tizi-Ouzou, Médéa et Blida.

Un rendez-vous céleste exceptionnel, la Lune et Saturne se rencontrent !

Ce samedi 4 janvier, un événement rare a illuminé le ciel de l’Algérie. À 18h30, heure locale, le croissant lunaire est passé devant la planète Saturne, offrant un spectacle astronomique fascinant. Ce phénomène, connu sous le nom d’occultation, se produit en raison de la position de Saturne dans le zodiaque.

Le croissant lunaire et Saturne ont été visibles à environ 30 degrés au-dessus de l’horizon, en direction du sud-ouest. Durant 48 minutes, ce ballet céleste a plongé les amateurs d’astronomie dans l’immersion et l’émersion de la planète et de ses anneaux.

Ce rendez-vous entre la Lune et Saturne est d’autant plus précieux, car il s’agit de la dernière occultation de Saturne par la Lune avant plusieurs années. En effet, l’observation d’un événement de ce type ne se produira qu’en 2036 et 2037.