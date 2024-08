Bulletin météo du dimanche 4 août : quel temps prévoir en Algérie en ce début de semaine ?

Une nouvelle semaine débute ce dimanche, apportant avec elle son lot de surprises météorologiques. Nos yeux se tournent vers le ciel avec une seule question à l’esprit : la canicule va-t-elle continuer de sévir ou aurons-nous droit à un peu de fraîcheur ?

Pour ce dimanche 4 août 2024, un temps stable marquera la quasi-totalité des régions du pays. Les prévisions météo du jour annoncent un ciel généralement dégagé sur l’ensemble du territoire national, à l’exception de quelques nuages sur les régions intérieures de l’Ouest et sur l’extrême Sud du pays.

Du côté du mercure, le bulletin météo de ce dimanche prévoit des températures maximales variant entre 31 et 34 °C sur les régions côtières, entre 31 et 42 °C sur les régions intérieures et entre 38 et 48 °C sur les régions sahariennes.

En outre, il est important de noter qu’un temps chaud persistera sur certaines régions de l’Est du pays. L’Office National de la Météorologie (ONM) a placé en vigilance jaune “canicule” les wilayas de Ouargla, Touggourt, El Oued, El M’ghiar et Biskra.

Météo Algérie : alerte “orages” et “vents de sable” dans ces wilayas !

Alors qu’une météo relativement stable marquera le temps ce dimanche, des orages et des averses de pluie pourraient également ponctuer les prévisions météo du jour. Les services de Météo Algérie ont placé en vigilance jaune “pluie” et “orage” les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, Tamanrasset, et Tébessa.

Par ailleurs, des vents de sable souffleront aujourd’hui dans les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, ainsi que dans les wilayas de Touggourt et El Oued. De plus, des vents violents pourront aussi affecter les wilayas de Biskra, Khenchela et Tébessa.

En ce début de semaine, une météo stable sera au rendez-vous. Toutefois, des températures caniculaires persisteront dans certaines régions du pays, tandis que d’autres régions feront face à des orages et à des averses de pluie. Les services de Météo Algérie ont placé plusieurs wilayas en vigilance jaune pour des risques de canicule, de pluie et d’orages, mais aussi pour des risques de vents de sable et de vents violent qui promettent d’affecter certaines zones. Pour faire face aux éventuels changements de temps et appréhender les caprices de la météo, il faut surveiller les dernières mises à jour de l’ONM.