Bulletin météo du dimanche 24 mars : que nous réserve le temps en ce début de semaine ?

Alors qu’un temps printanier a marqué le temps ces derniers jours, les prévisions météorologiques pour ce début de semaine annoncent un changement imminent, avec le retour probable de la pluie et une légère baisse du mercure en vue. Dans cet article, découvrons ce que nous réserve le ciel pour ce dimanche 24 mars 2024 !

Le ciel se prépare à un changement significatif avec l’arrivée d’un voile nuageux enveloppant les régions du Nord du pays. Cependant, des éclaircies sont à prévoir au Centre et à l’Est, surtout le long des régions côtières.

Pour notre grand Sud, les prévisions météo de ce dimanche peignent un tableau contrasté. Le Nord Sahara et le Sahara occidental devraient connaître un ciel couvert, avec quelques rares épisodes pluvieux dans le bécharois. En revanche, les autres régions sahariennes bénéficieront d’un ciel dégagé à partiellement voilé.

Ce dimanche, les températures devraient connaître une légère baisse par rapport aux jours précédents. Les régions côtières comme Béjaia et Alger afficheront des températures agréables de 20 °C et 21 °C respectivement. Dans les villes telles qu’Oran et El Tarf, le mercure atteindra environ 23 °C.

Pendant ce temps, les températures à Naama et à Blida tourneront autour de 26 °C. Les régions plus au Sud, comme Biskra, enregistreront des températures plus élevées, avec des valeurs de l’ordre de 29 °C. À El Meniaa, Tindouf et Illizi, les températures devraient osciller entre 30 °C et 32 °C. De plus, Adrar, In Guezzam et Timimoun connaîtront des températures élevées autour de 37 °C.

Alerte météo en Algérie : vents violents et vents de sable attendus ce dimanche !

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis une alerte météo de vigilance jaune pour « vent violent » et « vent de sable » plusieurs wilayas du Sud-Ouest du pays. Selon les informations de Météo Algérie, cette alerte concerne les wilayas de Timimoun, Béni-Abbès, Tindouf, El-Bayadh, Adrar, Naâma et Béchar.

Ainsi, ces phénomènes météorologiques peuvent entraîner des perturbations dans ces régions et nécessitent une vigilance accrue de la part des habitants. Il est donc fortement recommandé de prendre les précautions adéquates pour se protéger contre ces vents.