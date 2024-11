Bulletin météo du dimanche 17 novembre : quelles prévisions anticiper en ce début de semaine ?

Alors que la deuxième quinzaine de novembre s’amorce, le pays continue de vivre sous le rythme d’une météo contrastée. Entre ciel nuageux et ensoleillé, les prévisions balancent entre pluies et éclaircies, tandis que les températures observent une légère hausse. Dans cet article, découvrez les prévisions météo de ce dimanche 17 novembre 2024.

D’après le bulletin de Météo Algérie, les régions nord bénéficieront d’un ciel dégagé à partiellement voilé, à l’exception des côtes de l’Est où quelques nuages accompagnés de brumes locales s’inviteront en matinée. Au fil de la journée, ces brumes devraient se dissiper pour laisser place à une ambiance plus agréable.

Quelle météo faut-il prévoir au Sud du pays ?

Dans les régions sahariennes, le ciel s’annonce voilé à localement couvert, avec des pluies orageuses attendues sur le Sud-Ouest et le Nord Sahara.

Les autres régions sahariennes resteront sous un ciel dégagé à partiellement voilé, bien que la situation évoluera en fin de matinée. Le long de la frontière algéro-malienne, notamment dans le Sahara central et la région des Oasis, le ciel deviendra progressivement plus couvert.

Météo Algérie : hausse des températures dans plusieurs régions !

Par ailleurs, les services de Météo Algérie ont placé les wilayas de Béni Abbès et Tindouf en vigilance jaune pour des risques d’orages, appelant ainsi les habitants de ces zones à la prudence.

Côté températures, la douceur reste au rendez-vous avec des maximales oscillant entre 22 et 28 °C sur les régions côtières, entre 17 et 31 °C sur les régions intérieures et entre 22 et 33 °C dans les zones sahariennes. Ces prévisions, qui alternent entre soleil et précipitations, invitent à savourer la douceur automnale tout en restant attentif aux aléas météorologiques.