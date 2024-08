Bulletin météo du dimanche 11 août : quelles sont les prévisions pour ce début de semaine ?

Après plusieurs semaines de chaleur intense, un changement s’annonce dans les prévisions météorologiques pour ce début de semaine. La pluie fait son grand retour dans plusieurs régions du pays, marquant une rupture bienvenue avec la canicule persistante.

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis une alerte de vigilance jaune pour les wilayas de In Guezzam, Naâma, El Bayadh, Sidi Bel Abbès, Saïda, Tiaret, Laghouat, Djelfa, Tissemsilt, M’sila, Batna, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Médéa, Aïn Defla, et Tizi Ouzou. Cette vigilance concerne des risques de pluie et d’orages qui pourraient toucher ces régions au cours de cette journée.

En outre, Météo Algérie a aussi annoncé des vents violents et des vents de sable dans trois wilayas de notre grand Sud. En effet, cette alerte concerne les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Adrar et In Salah. La vigilance reste de mise, notamment en cas de soulèvement de sable pouvant réduire la visibilité sur les routes.

La météo en Algérie ce 11 août : la canicule va-t-elle persister aujourd’hui ?

Alors que la pluie et les orages apportent un peu de répit dans certaines régions, la canicule continue de sévir dans plusieurs autres, imposant des températures élevées et un temps étouffant. Un Bulletin Météo Spécial (BMS) de l’Office National de la Météorologie (ONM) est en vigueur ce dimanche 11 août, plaçant en vigilance orange de niveau 2 les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, et El Tarf.

Dans ces régions, les températures maximales sous l’ombre devraient osciller entre 40 et 43 °C, avec un pic de chaleur particulièrement marqué au Sud de ces wilayas. Les températures minimales, quant à elles, varieront entre 24 et 30 °C.

Dans les autres régions du pays, le bulletin météo de ce dimanche prévoit des maximales oscillant entre 33 et 44 °C sur les régions côtières, entre 36 et 43 °C sur les régions intérieures et entre 36 et 47 °C sur les régions sahariennes.

Que nous réservent les prévisions météo du jour ?

Les prévisions météorologiques pour ce début de semaine annoncent un ciel majoritairement dégagé à partiellement voilé sur les régions Nord du pays. Cependant, l’après-midi pourrait voir le développement de quelques cellules orageuses isolées, principalement sur les régions intérieures, les hauts plateaux et la région des Aurès. Ces orages pourraient entraîner des pluies locales, particulièrement sur les régions de l’Est.

Dans les régions sahariennes, le bulletin météo de ce dimanche prévoit un ciel généralement dégagé, bien que souvent voilé sur le Sud-Ouest. Au cours de l’après-midi, des formations nuageuses devraient se développer sur l’extrême Sud, notamment vers le Hoggar/Tassili, ainsi que le long de la bande frontalière algéro-malienne. Ces nuages pourraient s’accompagner de cellules orageuses isolées, susceptibles de provoquer des pluies locales.