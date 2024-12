Bulletin météo du dimanche 1ᵉʳ décembre : ciel partagé entre brouillard, nuages et éclaircies

En ce début de semaine, nous accueillons enfin le mois de décembre ! Après un mois de novembre légèrement froid et relativement sec, nos yeux se tournent vers le ciel pour découvrir ce que va nous apporter ce dernier mois de l’année 2024. Dans cet article, découvrez le bulletin météo détaillé de ce dimanche 1ᵉʳ décembre.

D’après l’Office National de la Météorologie (ONM), des nuages et du brouillard localement denses affecteront les régions côtières et intérieures du Nord, particulièrement au Centre et à l’Est, durant la matinée. Ces formations se dissiperont progressivement, laissant place à un ciel généralement dégagé. Cependant, l’Est du pays pourrait connaître des passages nuageux accompagnés de pluies locales.

Dans l’après-midi, un voile nuageux couvrira progressivement les régions de l’Ouest et du Centre-Ouest. En ce qui concerne les régions sahariennes, le Sud-Ouest du pays sera marqué par un ciel voilé à localement couvert, tandis que les autres zones sahariennes bénéficieront d’un temps dégagé.

Météo Algérie : quelles sont les températures maximales du jour ?

Côté températures, les maximales de ce dimanche oscilleront entre 18 et 25 °C sur les régions côtières, entre 15 et 23 °C sur les régions intérieures et entre 19 et 30 °C dans le Sud. Ainsi, en ce début de semaine, le mois de décembre démarre tout en nuances, offrant un aperçu des variations climatiques typiques de cette période de l’année.

Quelles sont les perspectives météo pour ce mois de décembre 2024 ?

Alors que l’année 2024 touche à sa fin, décembre promet de se démarquer par des conditions météo majoritairement calmes et agréables. Selon les premières prévisions, ce dernier mois de l’année s’annonce relativement stable, contrastant avec les épisodes plus instables observés précédemment.

La première semaine de décembre sera marquée par une atmosphère humide, accompagnée d’une légère baisse des températures. Cette fraîcheur temporaire devrait cependant laisser place à un climat nettement plus sec et paisible au fil des jours.

Dans l’ensemble, décembre 2024 s’annonce comme un mois doux et tranquille, offrant une accalmie bienvenue après les variations climatiques de l’année. Ce temps apaisé pourrait être l’occasion idéale pour profiter des derniers jours de l’année en toute sérénité.