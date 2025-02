Bulletin météo du 26 février : entre nuages et éclaircis, quel temps fera-t-il ce mercredi ?

Les conditions météorologiques connaîtront un net changement ce mercredi, marqué par l’arrivée d’un temps instable, froid et pluvieux. Une perturbation atmosphérique rapide et active affectera principalement les régions du Nord du pays, apportant son lot de précipitations et de nuages. Dans cet article, découvrez le temps qui vous attend aujourd’hui !

Les prévisions météorologiques pour ce mercredi 26 février 2025 annoncent un temps globalement couvert sur les régions du Nord, avec des précipitations attendues sur plusieurs wilayas. Les zones côtières et les régions intérieures du Centre et de l’Est seront particulièrement concernées.

D’après Météo Algérie, ces pluies, parfois soutenues, s’accompagneront par endroits d’averses orageuses, notamment sur les régions de l’Est. Toutefois, une amélioration progressive des conditions est prévue dès l’après-midi, laissant place à des éclaircies.

En altitude, les sommets des hauts plateaux centraux et les monts des Aurès connaîtront des chutes de neige durant la matinée. Ces précipitations neigeuses concerneront principalement les reliefs les plus élevés, avec une accalmie attendue au fil de la journée.

Dans les régions du Sud, le ciel restera généralement dégagé à partiellement nuageux, offrant des conditions plus clémentes par rapport au Nord, avec un temps quasi printanier qui marquera l’ensemble des régions sahariennes.

Côté températures, le mercure affichera des valeurs comprises entre 15 °C et 20 °C sur les régions côtières, tandis que les zones intérieures enregistreront des minimales de 9 °C et des maximales atteignant 20 °C. Au Sud du pays, la chaleur se maintiendra avec des températures oscillant entre 19 °C et 30 °C.

D’après les prévisions des services météorologiques, le ciel sera généralement couvert à nuageux sur l’ensemble des régions Nord. Des pluies locales arroseront plusieurs wilayas, notamment les zones côtières et les régions intérieures du Centre-Est et de l’Est. Ces précipitations, parfois soutenues, seront accompagnées d’orages sur les secteurs côtiers et intérieurs de l’Est du pays. Une amélioration progressive est toutefois attendue à partir de l’après-midi dans les régions de l’Ouest.

Les wilayas concernées par ces intempéries incluent Alger, Tipaza, Médéa, Blida, Bouira, Tizi Ouzou, Boumerdès, Jijel, Annaba, Skikda, Chlef, Relizane, Sidi Bel Abbès et Oran. Une amélioration graduelle débutera l’après-midi sur les wilayas de l’Ouest et du Centre, avant de gagner celles de l’Est dans la nuit. Jeudi, le ciel restera chargé avec quelques averses éparses sur les régions intérieures, prolongeant cette séquence de temps instable avant un retour progressif à des conditions plus clémentes.