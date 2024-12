Bulletin météo du 19 décembre : pluie ou soleil, quel temps fera-t-il en cette fin de semaine ?

La semaine touche déjà à sa fin, annonçant l’arrivée tant attendue du week-end. La journée du jeudi promet d’apporter son lot de surprises selon les régions, avec des conditions météorologiques distinctes entre le Nord et le Sud. Météo Algérie dévoile des prévisions qui mêlent éclaircies matinales, ennuagements progressifs et une légère baisse des températures nocturnes.

Dans les régions côtières et intérieures du Nord, la matinée débutera sous un ciel dégagé. Cependant, à partir de l’après-midi, un ennuagement progressif gagnera les régions de l’Ouest, accompagné de quelques pluies en soirée. Ces précipitations pourraient s’intensifier en fin de soirée, avec un risque notable de gelée matinale sur les hauts plateaux et les Aurès.

D’après le bulletin météo de l’Office National de la Météorologie (ONM), les régions sahariennes profiteront d’un ciel généralement dégagé tout au long de la journée, offrant des conditions météorologiques plus stables et ensoleillées.

Météo Algérie : qu’en est-il des températures du jour ?

Concernant les températures maximales, Météo Algérie indique que le mercure variera entre 20 et 25 °C sur les régions côtières, entre 16 et 23 °C sur les régions intérieures et les hauts plateaux, et entre 16 et 24 °C sur les régions sahariennes.

Plus précisément, l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit 20 °C à El Tarf et Alger, 22 °C à Skikda et Jijel, et jusqu’à 23 °C à Oran. Du côté des régions intérieures, les températures atteindront 18 °C à Tébessa, 19 °C à Médéa, 20 °C à Tiaret, et 21 °C à Mascara et Guelma. Dans le grand Sud, le thermomètre affichera 17 °C à El Meniaa, 18 °C à Djanet, et 20 °C à Ouled Djellal.

Un rapprochement spectaculaire entre la Lune et Mars observé dans le ciel algérien

Hier, le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG) avait annoncé un événement astronomique captivant. Avant le lever du soleil, aux alentours de 7h00 heure locale, les amateurs d’astronomie ont pu observer à l’œil nu, en direction de l’horizon ouest, un magnifique rapprochement entre la Lune et la planète Mars.

Ce phénomène exceptionnel a permis d’admirer les deux astres à seulement 2,2 degrés de distance centre à centre, tout près de l’amas ouvert M44, situé dans la constellation du Cancer. Ce spectacle céleste a offert une occasion rare d’observer un tel rapprochement dans des conditions idéales.

Cependant, quelques heures plus tard, une occultation de Mars par la Lune avait eu lieu, un événement visible uniquement depuis le Canada. Malheureusement, cette phase n’a pas été observable en Algérie, car le phénomène s’est produit en pleine journée. Une belle opportunité manquée pour les passionnés d’astronomie locaux, mais qui n’enlève rien à la magie du rapprochement matinal.