Bulletin météo du 13 novembre : ciel pluvieux ou ensoleillé, que disent les prévisions du jour ?

Après un début de semaine marqué par des pluies et des orages, la météo s’annonce plus clémente avec une amélioration progressive et quelques éclaircies. Dans cet article, découvrez le bulletin météo détaillé pour ce mercredi 13 novembre 2024.

Dans les régions Ouest et Centre, un ciel dégagé à partiellement voilé prédominera en matinée, avant de devenir progressivement voilé à nuageux dans l’après-midi. Quelques averses, parfois orageuses, pourraient affecter les hauts plateaux et s’étendre vers les régions côtières et intérieures en soirée.

🟢 À LIRE AUSSI : Gendarmerie Nationale : Ce « petit » oubli vous coûtera au minimum 5 000 DA

D’ailleurs, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une vigilance jaune pour des risques d’orages dans les wilayas de Tissemsilt, Laghouat, Tiaret, Djelfa, El-Bayadh, Médéa et Naâma.

Météo Algérie : quel temps prévoir à l’Est et au Sud du pays ?

Ce mercredi, les régions de l’Est profiteront d’un ciel dégagé à partiellement voilé en général, offrant une ambiance plus calme. Dans les régions sahariennes, le Sud-Ouest, le Nord Sahara et le Nord des Oasis connaîtront un ciel souvent voilé à localement nuageux, avec des averses orageuses isolées, notamment sur le Bécharois et le Nord Sahara. Ailleurs dans le Sahara, un ciel dégagé à partiellement voilé prévaudra.

🟢 À LIRE AUSSI : Un élan de solidarité pour aider une femme qui vend de la nourriture en plein hiver dans la rue

En outre, les prévisions météo de ce 13 novembre indiquent que les températures maximales continuent de baisser, variant entre 20 et 25 °C sur les régions côtières, entre 14 et 27 °C sur les régions intérieures et les hauts plateaux et entre 19 et 33 °C sur les régions sahariennes.

En somme…

Ainsi, la journée d’aujourd’hui s’annonce globalement calme avec un ciel dégagé à partiellement voilé dans les régions Ouest et Centre, devenant progressivement nuageux dans l’après-midi et pouvant apporter quelques averses orageuses en soirée.

À l’Est, le ciel reste dégagé, tandis que dans les régions sahariennes, le temps oscille entre ciel voilé et nuageux, avec des risques d’averses orageuses par endroits, notamment sur le Bécharois et le Nord Sahara.

Malgré cette accalmie, la prudence reste de mise, particulièrement pour les conducteurs. Il est donc important de suivre les mises à jour de Météo Algérie pour suivre efficacement et en temps réel l’évolution des conditions climatiques.