Bulletin météo de ce 26 février : averses orageuses et chutes de neige prévues en Algérie

Après une journée de répit, la pluie semble reprendre le dessus, avec des averses orageuses attendues aujourd’hui dans différentes régions du pays, accompagnées de chutes de neige et d’une légère baisse du mercure. Le bulletin météo de ce lundi 26 février 2024 nous invite à rester vigilants face aux caprices du temps !

Dans un paysage météorologique en perpétuelle évolution, les prévisions pour la journée nous révèlent un tableau contrasté. Dès l’après-midi, les régions Ouest et Centre du pays seront sous l’emprise d’un temps souvent nuageux, avec des pluies s’abattant d’abord sur l’Ouest pour gagner progressivement le Centre en fin d’après-midi. Ces précipitations prendront un caractère plus intense, se transformant en averses orageuses et pouvant même être accompagnées de chutes de grêle par endroits dès la soirée.

Parallèlement, les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM) pour ce lundi anticipent un ciel partiellement voilé sur les régions de l’Est, évoluant progressivement vers un ciel souvent nuageux en soirée. Quelques averses de pluie marqueront également la partie Ouest de la zone, soulignant la variabilité des conditions météorologiques à travers le pays.

Enfin, du côté des régions sahariennes, l’ONM prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé en général, offrant ainsi une perspective différente pour les habitants de ces régions. Ainsi, il est essentiel de prendre les précautions nécessaires et de rester à l’écoute des mises à jour météorologiques locales pour une journée en toute sécurité.

Météo Algérie : la neige sera au rendez-vous ce lundi !

En outre, les services de Météo Algérie ont fait savoir que des flocons de neige seront observés sur les sommets des monts de l’Ouest à partir de la soirée, puis ceux du Centre en cours de nuit. Cette annonce met en garde les résidents contre les conditions météorologiques changeantes et les encourage à se préparer en conséquence.

Par ailleurs, les températures prévues pour ce 26 février reflètent une grande variabilité à travers le pays. Sur les régions côtières, les maximales oscilleront entre 18 °C et 22 °C. Dans les régions intérieures, les températures seront légèrement plus fraîches, variant entre 15 °C et 21 °C. En revanche, dans les vastes étendues des régions sahariennes, les températures atteindront entre 20 °C et 35 °C.

Ainsi, à Annaba, les thermomètres indiqueront 15 °C, tandis qu’à El Tarf et Béjaia, ils afficheront respectivement 16 °C et 17 °C. Dans la région de Tipaza, la température maximale atteindra également 17 °C. Alors qu’à Oran, la température prévue est de 20 °C, tandis que dans les villes de l’intérieur telles que Sétif et Mila, les températures varieront entre 12 °C et 14 °C. À Béchar et Ouargla, le mercure atteindra respectivement 21 °C et 23 °C, tandis que dans le désert de Djanet, elles grimperont jusqu’à 24 °C.