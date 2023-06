Bulletin Météo Algérie : un temps chaud et ensoleillé pour ce lundi 26 juin

L’été semble s’installer en Algérie avec un ciel ensoleillé et des températures de plus en plus chaudes. Pour ce lundi 26 juin 2023, l’Office National de la Météorologie (ONM) a prévu un temps relativement chaud sur différentes régions du pays. Dans cet article, découvrez les prévisions météo de la journée !

Dans son bulletin météo pour ce lundi, Météo Algérie a fait savoir qu’un ciel généralement dégagé couvrira l’ensemble des régions Nord du pays. Toutefois, la même source a noté qu’un temps relativement chaud marquera les régions intérieures de l’Ouest ainsi que les hauts plateaux du Centre.

En outre, les services de l’ONM ont prévu un ciel partiellement voilé sur l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili et le Sahara oriental. Selon Météo Algérie, un ciel partiellement voilé marquera également le Sahara central, avec formation de cellules orageuses isolées durant l’après-midi. Tandis qu’un ciel dégagé couvrira les autres régions.

Par ailleurs, l’ONM a aussi prévu un temps relativement chaud ce lundi le long de la frontière algéro-malienne vers le Sahara central. Il convient également de noter que les mêmes services ont placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset et In Salah.

Prévisions Météo : les températures en Algérie ce 26 juin

Concernant les températures prévues aujourd’hui, Météo Algérie a fait savoir qu’elles oscilleront entre 28 et 37 °C sur les régions côtières, entre 29 et 41 °C sur les régions intérieures et entre 37 et 46 °C sur les régions de notre grand Sud.

Ainsi, l’ONM a prévu 28 °C à Jijel et à Skikda, 31 °C à Tenes, 32 °C à Alger et 33 °C à Oran. Mais aussi, 33 °C à Batna, 34 °C à Médea, 37 °C à Saida, 38 °C à Boussada et 39 °C à Mascara. Enfin, Météo Algérie a indiqué que le mercure atteindra 39 °C à Djanet, 41 °C à Biskra et 45 °C à In Salah.

Dans ce même sillage, rappelons que durant les étés torrides, il est essentiel de maintenir une hydratation adéquate pour prévenir la déshydratation. Pour rester bien hydraté, il est recommandé de boire régulièrement de l’eau fraîche tout au long de la journée et de consommer des aliments riches en eau, qui vous permettent de maintenir un bon niveau d’hydratation.