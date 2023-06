Bulletin Météo Algérie : quelles sont les prévisions pour ce samedi 17 juin ?

Au coeur de l’été approchant, la météo joue ses cartes avec des nuances variées selon les régions de notre beau pays. En cette veille de 17 juin 2023, l’Office National de la Météorologie nous livre un bulletin météorologique coloré, alternant entre des températures estivales attendues et une vigilance orage qu’il convient de ne pas négliger.

Une vigilance jaune a été émise par l’Office National de la Météorologie pour quatre régions spécifiques : In-Guezzam, Bordj-Badji-Mokhtar, Tamanrasset, Djanet. Ces régions sont concernées par une vigilance « orage », signalant une situation météorologique à surveiller pour des phénomènes dangereux. Le niveau de vigilance, classé 01, indique qu’il est nécessaire d’être attentifs. Les orages peuvent en effet être accompagnés de phénomènes météorologiques localisés mais intenses tels que des rafales de vent, des averses importantes ou encore des grêles. Restez donc vigilants et adaptez vos déplacements en conséquence.

Météo en Algérie : Quelles sont les prévisions d’aujourd’hui ?

Alger, s’attend à une journée de chaleur modérée avec une température maximale de 32°C sous un ciel voilé, promettant ainsi une légère brise d’été qui tempérera la chaleur du soleil. Non loin de là, Boumerdes rivalise avec une température avoisinant les 33°C, un indice de l’été bien installé.

À l’ouest du pays, Tindouf nous promet une chaleur bien plus prononcée. En effet, les prévisions de l’Office National de la Météorologie tablent sur une température maximale de 38°C pour cette région. Un temps sec et chaud, typique de cette zone du pays à cette période de l’année.

À l’opposé, au cœur de l’Algérie, Tamanrasset n’est pas en reste. La ville devrait connaître une journée particulièrement torride avec un mercure qui grimpera jusqu’à 42°C. N’oublions pas cependant la vigilance jaune en cours pour cette région, avec des risques d’orages.

Les villes de Tipaza et de Blida, quant à elles, bénéficieront d’une chaleur plus clémente. Avec respectivement 33°C et 30°C, ces régions offrent une alternative rafraîchissante au tableau général de chaleur.

Au nord, Tizi Ouzou s’annonce également comme une des régions les plus chaudes de la journée avec une température maximale de 37°C. Pendant ce temps, Oran, la grande ville de l’ouest, profitera d’une température plus douce de 31°C.