Bulletin météo Algérie : quelles sont les prévisions pour ce mardi 28 mars ?

Ces derniers jours, un temps printanier persiste sur la quasi-totalité du territoire national. En effet, les services de l’ONM prévoient la persistance d’un temps stable et doux sur la majorité des régions nord et sud du pays.

Pour ce mardi 28 mars 2023, l’Office National de la Météorologie (ONM) a prévu « un ciel dégagé à partiellement voilé sur l’ensemble des régions nord du pays, à l’exception des hauts plateaux de l’extrême ouest ou le ciel sera souvent voilé avec quelques légers orages ».

En outre, les services de Météo Algérie ont fait savoir qu’ « un ciel souvent voilé couvrira la région de Béchar, le nord Sahara et le long de la frontière algéro-malienne, avec une faible tendance orageuse sur le nord bécharois ». Toutefois, « un ciel généralement dégagé marquera les autres régions sahariennes », a noté la même source.

Prévisions météo : quel temps fera-t-il ce mardi ?

Par ailleurs, les services de l’ONM ont indiqué que les températures maximales prévues aujourd’hui oscilleront entre 19 °C et 28 °C sur les régions côtières, entre 17 °C et 29 °C sur les régions intérieures et entre 24 °C et 37 °C sur les régions sahariennes.

Ainsi, Météo Algérie a prévu une température avoisinant les 19 °C à El Tarf et à Béjaia et les 21 °C à Tenes, mais aussi une température qui atteint les 25 °C à Tipaza et les 28 °C à Tlemcen. De plus, selon l’ONM, le mercure affichera 21 °C à Sétif et à Guelma, 23 °C à Blida, 28 °C à Chlef et 29 °C à Relizane. Au sud du pays, la température atteindra les 27 °C à El Oued et à Biskra et les 37 °C à Adrar.