Bulletin Météo Algérie : quelles sont les prévisions pour ce jeudi 15 juin ?

Les services de Météo Algérie ont indiqué que différents phénomènes météorologiques, à l’instar de la pluie, des orages et de la canicule, affecteront certaines régions du pays. Dans cet article, découvrez ce que vous réserve le temps pour ce jeudi 15 juin 2023 !

L’Office National de la Météorologie (ONM) a fait savoir qu’un temps relativement chaud persistera ce jeudi sur l’extrême Sud vers le Sahara central et tout au long de la bande frontalière Algérie-Mali. D’ailleurs, Météo Algérie a placé en vigilance jaune « canicule » les wilayas de Illizi, Adrar, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam. Les températures maximales prévues aujourd’hui au niveau des régions Sud atteindront entre 33 et 46 °C, avec 38 °C à El Menia, 44 °C à Illizi et 46 °C à Adrar.

Par ailleurs, les services de l’ONM ont placé en vigilance jaune « pluie » les wilayas de Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma, Souk Ahras, Tebessa, ainsi que les wilayas d’Illizi, Djanet, Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar. Quant aux orages, ils affecteront les wilayas de Souk Ahras, Tebessa, Illizi, Djanet, Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar.

Prévisions pour ce 15 juin : que nous réserve la météo ?

Dans son bulletin météo de ce jeudi 15 juin 2023, l’ONM a fait savoir qu’un temps généralement dégagé marquera les régions Ouest du pays. Selon la même source, un temps dégagé à partiellement voilé en général caractérisera aussi les régions du Sud.

Concernant les régions Centre du pays, Météo Algérie a prévu un ciel dégagé à peu nuageux, avec des passages nuageux durant la matinée sur les régions Centre-Est, pouvant s’accompagner de pluies locales. Enfin, au niveau des régions Est du pays, l’ONM a prévu des passages nuageux, localement très denses, avec quelques pluies, notamment sur les régions côtières, s’améliorant progressivement en fin de journée.

Du côté des températures, Météo Algérie a indiqué qu’elles oscilleront entre 21 et 36 °C sur les régions intérieures et entre 26 et 36 °C sur les régions côtières. Ainsi, l’ONM a prévu 26 °C à Jijel, 27 °C à Skikda, 29 °C à Tenes, 30 °C à Alger et 34 °C à Oran. Mais aussi, 23 °C à Tebessa, 25 °C à Guelma, 29 °C à Médea, 31 °C à Tiaret et 33 °C à Saida.