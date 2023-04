Bulletin météo Algérie : quelles sont les prévisions pour ce dimanche 9 avril ?

Un temps stable est printanier semble se réinstaller en Algérie, après un week-end relativement pluvieux et venteux, notamment au niveau des régions Sud du pays où les soulèvements de sable ont affecté fortement la visibilité. Dans cet article, découvrez les prévisions météorologiques pour ce dimanche 9 avril 2023.

Après quelques perturbations atmosphériques, les conditions météorologiques se stabilisent, laissant place à un beau temps printanier. Pour ce début de semaine, un ciel généralement dégagé marquera les régions Nord du pays, avec quelques passages nuageux au Centre et à l’Est durant l’après-midi. Au niveau des régions Sud du pays, le bulletin météo de ce dimanche prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé.

Par ailleurs, il est à noter que les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) n’ont émis aucune alerte météorologique ni aucun bulletin météorologique spécial (BMS) quant aux pluies et aux vents violents.

Prévisions Météo : quel temps fera-t-il ce 9 avril ?

Concernant les températures prévues aujourd’hui, le mercure affichera 16 °C à Ghardaia, 17 °C à Touggourt, à El Oued et à Khenchela ainsi que 18 °C à El Meniaa, à El Bayadh, à Tebessa, à Souk Ahras et à Oum El Bouaghi. De plus, pour ce dimanche, la température atteindra 19 °C à Tissemsilt, à Ouargla et à Tiaret, 20 °C Blida, à Sétif, à Jijel, à Djelfa et à Saida.

En outre, le mercure indiquera 21 °C à Laghouat, à M’Sila, à Naama, à El Tarf et à Tlemcen, mais aussi, 22 °C à Mascara et à Médea, 23 °C à Béchar, à Biskra, à Guelma, à Relizane, à Mostaganem et à Alger. Ce dimanche 9 avril 2023, la température atteindra aussi 24 °C à Béni Abbès et à Bouira, 25 °C à Adrar, à In Salah, à Ain Témouchent, à Tizi Ouzou et à Annaba. Ainsi que 26 °C à Illizi et à Oran et 29 °C à Tindouf et à Bordj Badji Mokhtar.