Bulletin Météo Algérie : quelles sont les prévisions pour ce dimanche 23 avril ?

Que nous soyons en vacances, en train de travailler, ou simplement en train de nous promener, le temps peut déterminer notre humeur, notre productivité et même notre sécurité. Ainsi, il est important de prendre connaissance des conditions météorologiques à venir, afin de planifier nos activités en conséquence. Dans cet article, nous allons passer en revue les prévisions météo pour ce début de semaine.

Pour ce dimanche 23 avril 2023, un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les régions côtières, tandis qu’un ciel voilé à nuageux marquera les régions intérieures du pays, avec quelques averses orageuses, notamment à l’Est. En outre, un temps voilé couvrira les régions du Nord Sahara ainsi que celles du Sud-Ouest du pays, alors qu’un ciel nuageux avec quelques éclaircies marquera l’extrême Sud du pays.

D’ailleurs, il convient de noter que les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » six (6) wilayas de l’intérieur du pays. En effet, il s’agit des wilayas de Djelfa, M’sila, Batna, Bordj Bou Arreridj, Sétif et Mila.

Concernant le mercure, la température atteindra les 20 °C à Tlemcen, à Djelfa et à Béjaia, 22 °C à Oum El Bouaghi, à Tissemssilt et à El Bayadh et 24 °C à Alger, à Tébessa et à Sidi Bel Abbes. Le mercure affichera aussi 25 °C à Sétif, à Tizi Ouzou et à Laghouat, 27 °C à Ghardaia, à M’sila et à Oran. Enfin, la température avoisinera les 29 °C à Touggourt, 31 °C à Timimoun et à Djanet et 35 °C à Tamanrasset et à Adrar.

Quel est l’impact de la météo sur notre santé ?

La météo peut avoir des effets significatifs sur la santé, en particulier sur les maladies saisonnières et les allergies. Les changements climatiques et les variations de la température peuvent affecter la propagation de certaines maladies. Par exemple, pendant les périodes chaudes et humides, les risques d’infection, de la grippe et d’autres maladies virales augmentent. Les périodes plus froides, quant à elles, peuvent entraîner des maladies telles que la grippe saisonnière et la pneumonie.

Les allergies sont également entraînées par les conditions météorologiques. Les pics de pollen sont souvent plus élevés lors des journées chaudes et sèches, ce qui peut aggraver les symptômes pour les personnes souffrant d’allergies saisonnières. Les orages peuvent aussi provoquer des réactions allergiques en libérant des particules dans l’air.

En outre, les conditions météorologiques peuvent ainsi affecter la qualité de l’air, ce qui peut aggraver les problèmes respiratoires. Les périodes de temps chaud et sec peuvent augmenter la pollution de l’air, tandis que les périodes de pluie peuvent aider à nettoyer l’air en lavant les particules.

En somme, il est important de prendre en compte les impacts de la météo sur la santé et de prendre les précautions nécessaires pour éviter les maladies saisonnières et les allergies. Il est également essentiel de suivre les internautes pour mieux comprendre les risques potentiels pour la santé et prendre les mesures.