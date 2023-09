Bulletin Météo Algérie : quel temps prévoir pour ce samedi 2 septembre 2023 ?

En cette fin d’été, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte météo de niveau 2 pour plusieurs wilayas en Algérie en raison de fortes pluies prévues. Cette alerte concerne principalement les wilayas de Médéa, Blida, Bouira, Tizi Ouzou, ainsi que le Nord de Djelfa. La quantité estimée de précipitations varie entre 20 et 30 millimètres. Cette alerte sera en vigueur le samedi 02 septembre 2023, de 12h00 à 22h00.

De plus, une alerte de niveau 2 a également été émise pour un groupe de wilayas comprenant Tlemcen, Ain Témouchent, Oran, Mostaganem, Tipaza, Sidi Bel Abbes, Mascara, Relizane, Chlef, Ain Defla, Saida, Tiaret et Tissemsilt. Les prévisions indiquent une quantité similaire de précipitations, soit entre 20 et 30 millimètres. Cette alerte sera en vigueur du samedi 02 septembre 2023 à 12h00 jusqu’au dimanche 03 septembre 2023 à 03h00.

Les citoyens résidant dans ces régions sont vivement encouragés à prendre des précautions, à surveiller les mises à jour de l’ONM et à suivre les conseils des autorités locales en cas de besoin.

Prévisions Météorologiques pour ce samedi 02 septembre 2023

L’Office National de la Météorologie (ONM) a publié aujourd’hui les prévisions météorologiques pour ce samedi 02 septembre. Dans les régions du nord, les températures demeurent agréables malgré la fin de l’été.

Alger, la capitale, connaîtra une journée ensoleillée avec un mercure atteignant 31°C, tandis que Blida affichera 28°C. Médéa et Bouira ne seront pas en reste, avec respectivement 33°C et 30°C au thermomètre. Ain-Defla sera la ville la plus chaude de la région, avec des prévisions à 35°C.

Cependant, la situation diffère considérablement dans les wilayas du sud algérien. Tindouf connaîtra une chaleur écrasante de 36°C, et Illizi et In Guezzam seront touchées par des températures extrêmes, atteignant respectivement 42°C et 42°C. Mais c’est In Salah qui devra faire face à la chaleur la plus intense, avec un maximum impressionnant de 44°C.