Bulletin Météo Algérie : quel temps prévoir pour ce mercredi 30 août ?

Pour la journée du 30 août 2023, les prévisions météorologiques en Algérie indiquent une variété de conditions climatiques dans différentes régions du pays.

Concernant les wilayas du Nord, le ciel sera partiellement voilé sur l’ensemble des wilayas du Nord. Les températures maximales prévues sont les suivantes : 28°C à Alger, 30°C à Tizi Ouzou, Jijel : 26°C à Jijel, Annaba : 29°C à Annaba, 34°C à Chlef et 28°C à Oran

En ce qui est des wilayas Intérieures, des pluies sont attendues au niveau des wilayas Est-intérieures telles que Khenchela, Tébessa, Souk-Ahras, Ouled Djellal, Djelfa, El Oued et Touggourt.

Enfin, au niveau des wilayas du sud algérien, on peut s’attendre à des pluies dans la wilaya de Timimoun. Le ciel sera couvert à Illizi, In Salah et Tamanrasset. En revanche, le soleil brillera à Adrar, Tindouf, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam et Djanet.

Météo Algérie a émis une alerte vigilance au niveau de ces wilayas : TIMIMOUN, IN-GUEZZAM, BORDJ-BADJI-MOKHTAR, TAMANRASSET, IN-SALAH, DJANET, ILLIZI, EL-MENIAA, ADRAR.

Ces prévisions météorologiques dépeignent une journée variée en termes de conditions climatiques à travers les différentes régions de l’Algérie.