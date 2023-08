Bulletin Météo Algérie : quel temps prévoir pour ce jeudi 3 août ?

Un temps intensément chaud, parfois caniculaire, marque les prévisions météorologiques de cet été. Les températures infernales risquent de persister encore, affectant différentes régions pays. Que dit le bulletin météo de ce jeudi 3 août 2023 ?

Selon les services de Météo Algérie, un ciel généralement dégagé couvrira les régions Nord du pays ce jeudi. Tandis qu’au niveau des régions sahariennes, la même source a prévu un ciel souvent voilé à localement nuageux de l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili et le Sud du Sahara oriental, avec développement de foyers orageux à partir de l’après-midi, engendrant quelques averses de pluie, notamment sur l’extrême Sud.

D’ailleurs, l’Office National de la Météorologie (ONM) a placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas d’Adrar, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, Tamanrasset, Djanet et Illizi. D’après les mêmes services, des vents de sables affecteront les wilayas de In Guzzam et de Tamanrasset.

Prévisions météo en Algérie : persistance de la canicule ce 3 août !

En outre, Météo Algérie a prévu la persistance d’un temps caniculaire ce jeudi de la frontière algéro-malienne vers le Sahara central et le Sud-Ouest ainsi que d’un temps chaud sur le Sud des oasis. Dans un bulletin météo spécial (BMS), l’ONM a placé en vigilance orange « canicule » les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Adrar, Timimoun, In Salah, Tindouf et Beni Abbes. Où les températures maximales atteindront aujourd’hui entre 48 et 49 °C et les températures minimales entre 34 et 39 °C.

De plus, la même source a aussi prévu la persistance d’un temps chaud sur les hauts plateaux du Centre ainsi que sur les régions côtières de l’Est. Notant que les températures maximales prévues ce jeudi oscilleront entre 33 et 41 °C sur les régions côtières, entre 35 et 44 °C sur les régions intérieures et entre 39 et 49 °C sur les régions sahariennes.

Ainsi, Météo Algérie a fait savoir que la température atteindra 33 °C à Béjaia, 37 °C à Tipaza, 38 °C à Skikda et à Oran et 41 °C à El Tarf. Ce jeudi, le mercure affichera 37 °C à Médea, 38 °C à Djelfa, 39 °C à Khenchela, 40 °C à Mascara, 42 °C à Guelma, 43 °C à Biskra, 45 °C à Illizi et 49 °C à In Salah.