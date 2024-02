Bulletin Météo Algérie : que disent les prévisions de ce lundi 5 février ?

Une quiétude météorologique persiste sur l’ensemble du territoire national, baignant le paysage d’un ciel azur et d’un soleil éclatant. Cependant, une évolution climatique se dessine à l’horizon, avec des prévisions laissant présager le retour potentiel de la pluie dès jeudi. Dans cet article, explorez les détails du temps et des températures en Algérie pour ce lundi 5 février 2024 et anticipez tout éventuel changement !

Selon le bulletin de l’Office National de la Météorologie (ONM) pour ce lundi, un ciel dégagé à partiellement voilé prédominera généralement sur les régions Nord du pays. Ce ciel deviendra souvent voilé sur l’Ouest en fin de soirée.

Du côté des régions sahariennes, la journée s’annonce avec un ciel dégagé à partiellement voilé, évoluant parfois vers un voile plus dense sur le Sud-Ouest en soirée. Ainsi, une stabilité atmosphérique caractérisera l’ensemble du territoire national.

Cependant, il est crucial de noter que les services de Météo Algérie maintiennent une vigilance jaune pour « vent violent » et « vent de sable » sur les wilayas d’Adrar, In Salah et In Guezzam. La prudence reste de rigueur !

Météo Algérie : quelles sont les températures du jour ?

Du côté des températures, les valeurs maximales prévues pour ce 5 février varieront entre 19 et 24 °C sur les régions côtières, entre 15 et 25 °C sur les régions intérieures, et entre 17 et 27 °C sur les régions sahariennes, et ce, d’après les prévisions de l’ONM pour ce lundi.

Des nuances thermiques se dessinent à travers le pays. À titre d’exemple, Oran connaîtra une journée à 19 °C, Skikda à 20 °C, El Tarf à 21 °C, Béjaia à 22 °C, et Tipaza à 24 °C. En outre, le mercure atteindra 20 °C à Khenchela et Mila, 22 °C à Blida, 24 °C à Chlef, et 25 °C à Relizane. Du côté de notre grand Sud, Djanet affichera 19 °C, Tindouf 21 °C, et Biskra 22 °C.

