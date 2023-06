Bulletin Météo Algérie pour ce 20 juin : canicule, vents, pluies… quel temps fera-t-il ce mardi ?

Le bulletin météo de ce mardi 20 juin 2023 prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé en général sur les régions Est du pays. De plus, les prévisions de Météo Algérie indiquent qu’un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les régions Ouest et Centre du pays, avec des passages nuageux durant l’après-midi sur les régions intérieures et les hauts plateaux du Centre, pouvant s’accompagner de cellules orageuses isolées.

Au niveau des régions Sud du pays, l’ONM a prévu un ciel généralement voilé tout au long de la bande frontalière Algérie-Mali et sur l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili, avec formation d’orages isolée durant l’après-midi, pouvant engendrer des pluies, notamment sur le Haggar/Tassili. Selon la même source, un temps dégagé à partiellement voilé marquera les autres régions.

En outre, les services de l’ONM ont prévu un temps chaud ce mardi sur les régions côtières et proche côtières de l’intérieur et du Centre, ainsi que celles de l’Est. La chaleur persistera également sur l’extrême Sud vers le Sahara central et tout au long de la bande frontalière Algérie-Mali.

D’ailleurs, Météo Algérie a fait savoir que les températures maximales prévues aujourd’hui varieront entre 26 et 43 °C sur les régions côtières, entre 30 et 41 °C sur les régions intérieures et entre 36 et 47 °C sur les régions Sud.

Ainsi, les mêmes services ont prévu 26 °C à Tenes, 29 °C à Alger, 31 °C à Oran, 38 °C à Jijel et 40 °C à Skikda. Ce mardi 20 juin, le mercure atteindra 32 °C à Mascara et à Saida, 35 °C à Djelfa, 36 °C à Mila et 39 °C à Médea. Mais aussi, 36 °C à Tindouf, 41 °C à In Amenas et 46 °C à In Salah.

Alerte météo : les vents violents et les orages au rendez-vous ce mardi

Outre la canicule qui continue d’affecter différentes régions du pays comme les wilayas de Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma et Souk Ahras où la température atteint entre 40 et 44 °C, d’autres phénomènes météorologiques seront observés aujourd’hui.

En effet, les services de l’ONM ont placé en vigilance jaune « vent violent » et « vent de sable » les wilayas de Béchar, El Bayadh, Naama, Ghardaia, Laghouat, Djelfa, Sidi Bel Abbes, Saida, Tiaret, M’sila, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Médea et Tissemsilt. De plus, Météo Algérie a aussi placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de Tamanrasset, In Guezzam et Djanet.