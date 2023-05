Bulletin Météo Algérie pour ce 17 mai : la pluie sera-t-elle encore au rendez-vous aujourd’hui ?

Différents phénomènes météorologiques ont marqué ce mois de mai. En effet, après un épisode de canicule et de chaleur intense en début du mois, les averses de pluies ont fait leur grand retour, affectant différentes régions du pays. Mais qu’en est-il des prévisions météo pour ce mercredi 17 mai 2023 ? Le beau temps reprendra-t-il le dessus ? Ou alors la pluie persistera-t-elle encore ?

Le bulletin météorologique de l’ONM pour ce mercredi 17 mai 2023 a prévu « un ciel souvent voilé sur les régions Ouest et Centre du pays, devenant nuageux en fin de journée, avec quelques pluies devenant plus fréquentes et localement assez marquées sur le centre à partir de la soirée ».

D’après la même source, « un ciel voilé à nuageux marquera les hauts plateaux, avec parfois des averses de pluie et/ou de grêle sur les hauts plateaux Ouest, gagnant progressivement ceux du Centre à partir de l’après-midi ». De plus, l’ONM a noté le fait que « ces averses seront assez marquées par endroits ».

Par ailleurs, les prévisions de Météo Algérie ont indiqué qu’ « un ciel souvent voilé couvrira les régions Est du pays, devenant nuageux à partir de la soirée, avec quelques pluies, mais localement sous forme d’averses et assez soutenues sur la partie ouest de la zone ».

Enfin, pour ce qui est des régions sahariennes, l’ONM a prévu « un ciel voilé à nuageux avec des pluies parfois orageuses sur le Sud-Ouest, et un ciel voilé à nuageux sur le Nord Sahara et les Oasis, avec quelques pluies par endroits à partir de l’après-midi pouvant être localement orageuses ». Toutefois, « un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les autres régions », a noté Météo Algérie.

Météo Algérie : alerte vents violents, pluies et orages pour ce 17 mai

En outre, les services de l’ONM ont placé en vigilance jaune « vent violent » et « vent de sable » les wilayas de Tindouf, Beni Abbes, Béchar et El Bayadh. Mais aussi, en vigilance jaune « orage » plusieurs wilayas du Centre et de l’Ouest du pays. En effet, il s’agit des wilayas de Béchar, El Bayadh, Naama, Laghouat, Djelfa, Sidi Bel Abbes, Tlemcen, Saida, Tiaret, Médea, Tissemsilt, Mascara, Relizane, Chlef et Ain Defla.

D’ailleurs, Météo Algérie a émis un bulletin météorologique spécial (BMS) qui place en vigilance orange « pluie » les wilayas de Béchar, Naama, El Bayadh, Laghouat, Djelfa, Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Saida, Tiaret et Tissemsilt. D’après cette alerte de niveau 2, ces wilayas connaîtront des pluies dont les quantités atteindront entre 20 et 40 mm, et ce, au cours de cette journée à partir de 12h00 jusqu’à 23h00.

Prévisions Météo pour ce 17 mai : qu’en est-il des températures ?

Pour ce qui est des températures maximales prévues ce mercredi 17 mai 2023, les services de Météo Algérie ont fait savoir qu’elles oscilleront entre 20 et 23 °C sur les régions côtières, entre 19 et 29 °C sur les régions intérieures et entre 26 et 41 °C sur les régions sahariennes. Avec 20 °C à Tenes, 21 °C à Béjaia, 22 °C à Skikda et à Oran et 23 °C à Alger. Aujourd’hui, la température atteindra 21 °C à El Bayadh, 22 °C à Mila, 23 °C à Blida, 24 °C à Ain Defla et 27 °C à Boussada. Enfin, il est à noter que le mercure affichera 27 °C à Ouled Djellal, 34 °C à In Amenas et 38 °C à In Salah.