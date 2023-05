Bulletin météo Algérie : persistance d’un temps printanier sur l’ensemble du pays ce 4 mai

Après un épisode de canicule, les prévisions météorologiques se sont stabilisées. Ainsi, un temps printanier aux températures douces a repris le dessus avec un ciel bleu éclatant et un soleil brillant. Toutefois, un temps relativement chaud persiste encore au niveau de certaines régions du Sud. Dans cet article, découvrez les prévisions météorologiques en Algérie pour ce jeudi 4 mai 2023.

Dans son bulletin météo pour ce jeudi 4 mai 2023, l’Office National de la Météorologique (ONM) a prévu « un ciel généralement voilé sur les régions Ouest du pays, devenant partiellement orageux en fin de journée au niveau des régions côtières ». La même source a aussi fait part de « la formation de cellules orageuses isolées au niveau des régions intérieures et les hauts plateaux en fin de journée, pouvant occasionner quelques pluies ».

En outre, les services de Météo Algérie ont indiqué qu’ « un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira le Centre et l’Est du pays, à l’exception de quelques nuages bas qui marqueront les régions côtières de l’Est durant la matinée ». « Le ciel se couvrira au niveau des régions Centre à partir de l’après-midi, et durant la nuit au niveau des régions Est », a encore précisé l’ONM.

Enfin, pour ce qui est des régions sahariennes, le bulletin météo de ce jeudi a prévu « un ciel généralement voilé sur le bécharois et le Nord Sahara, avec la formation de quelques cellules orageuses isolées en fin de journée sur le Nord de la région de Béchar ». De plus, Météo Algérie a noté qu’ « un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les autres régions ».

Prévisions Météo : persistance d’un temps chaud sur l’extrême Sud

Par ailleurs, l’ONM a fait savoir qu’ « un temps chaud continuera d’affecter ce jeudi, 4 mai 2023, l’extrême Sud, la région de Tindouf ainsi que la frontière algéro-malienne vers le Sahara Central ». Les températures maximales prévues aujourd’hui au niveau des régions sahariennes atteinderont entre 31 et 45 °C. Avec 35 °C à Illizi, 36 °C à Djanet et 43 °C à Adrar.

Selon les mêmes services, les températures maximales oscilleront ce jeudi entre 22 et 32 °C sur les régions côtières et entre 19 et 35 °C sur les régions intérieures du pays. Ainsi, Météo Algérie a prévu 24 °C à Béjaia et à Tebessa, 25 °C à Annaba et à Skikda et 27 °C à Oran, à Blida et à Alger. Mais aussi, 29 °C à Sétif et 33 °C à Relizane et à Chlef.