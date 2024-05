Bulletin Météo Algérie : persistance d’un temps chaud ce mardi 28 mai !

À l’approche de la saison estivale, les thermomètres grimpent et annoncent un avant-goût de l’été à travers différentes zones du pays. Les prévisions météorologiques de l’Office National de la Météorologie (ONM) confirment cette tendance avec une prévision de chaleur persistante dans plusieurs régions. Ce mardi 28 mai ne fait pas exception, avec des températures élevées et un temps relativement chaud qui s’annoncent dans diverses régions de l’Algérie.

Selon les dernières données de Météo Algérie, le Sahara Central et l’Extrême Sud du pays devraient connaître des conditions relativement chaudes dans la journée. De même, les régions intérieures de l’Ouest ne seront pas en reste, avec un mercure qui devrait grimper significativement.

Pour ce mardi, les températures maximales varieront selon les régions. Sur les côtes, les thermomètres oscilleront entre 21 et 29 °C. En revanche, à l’intérieur du pays, les températures seront plus élevées, se situant entre 27 et 37 °C, ce qui pourrait rendre la chaleur plus intense et pesante. Quant aux régions sahariennes, elles afficheront des valeurs extrêmes, avec des pics allant de 38 à 47 °C.

Que disent les prévisions météo en Algérie pour ce mardi 28 mai ?

Pour ce mardi, en plus des températures relativement chaudes prévues, le bulletin météo de l’ONM offre un aperçu détaillé des conditions atmosphériques à travers le pays. Sur les régions Nord, un ciel dégagé à partiellement voilé sera au rendez-vous, tandis que quelques foyers orageux isolés pourraient se former sur l’Intérieur, les hauts plateaux et les Aurès dans l’après-midi et la soirée, apportant avec eux des averses de pluie, principalement sur les Aurès.

Dans les régions Sahariennes, Météo Algérie prévoit également un ciel dégagé à partiellement voilé, avec le développement possible de quelques foyers orageux sur la région de Djanet dans l’après-midi et la soirée. Des formations nuageuses cumuliformes marqueront le Nord Sahara et le Nord des Oasis au cours de l’après-midi et de la soirée, pouvant localement évoluer en orages isolés.

D’ailleurs, les services de l’ONM ont placé en vigilance jaune “pluie” et “orage” plusieurs wilayas, dont TISSEMSILT, BORDJ-BOU-ARRERIDJ, MSILA, TIARET, MILA, OUM-EL-BOUAGHI, SÉTIF, CONSTANTINE, AÏN-DEFLA, MÉDÉA, SAÏDA et BOUIRA. Cette combinaison de chaleur et d’activité orageuse souligne l’importance pour les résidents de rester informés des mises à jour météorologiques locales et de prendre les précautions nécessaires pour faire face à ces conditions changeantes.