Bulletin météo Algérie : la pluie persistera-t-elle sur les wilayas de l’Est ce 4 avril ?

La pluie et le froid ont fait leur retour en ce début de semaine, marquant ainsi les prévisions météorologiques de ce mois d’avril. Pour ce mardi 4 avril 2023, les averses orageuses vont continuer d’affecter plusieurs wilayas de l’Est du pays. Dans cet article, découvrez quel temps fera-t-il aujourd’hui en Algérie.

Dans son bulletin météorologique pour ce mardi 4 avril 2023, l’Office National de la Météorologie (ONM) a prévu « des passages nuageux, pouvant être localement assez denses près des côtes en début de matinée et engendrer quelques pluies éparses sur les régions Est du pays ». De plus, d’après la même source, « des bancs de brume locaux seront observés en début de matinée sur les régions côtières et dans les vallées de l’intérieur ».

Concernant les régions de notre grand Sud, les services de Météo Algérie ont fait savoir qu’ « elles connaitront un ciel partiellement voilé sur le Bécharois, le Nord Sahara et les Oasis, et un ciel généralement dégagé sur les autres régions sahariennes ». Enfin, « un ciel partiellement voilé couvrira les régions du Centre et de l’Ouest du pays ce mardi », a encore précisé la même source.

BMS : alerte « orange » pluie sur plusieurs wilayas ce 4 avril

Par ailleurs, il convient aussi de noter que les services de l’ONM ont émis un bulletin météorologique spécial (BMS) quant aux averses de pluie qui vont continuer d’affecter ce mardi certaines wilayas de l’Est du pays.

En effet, dans une alerte orange de niveau 2, Météo Algérie a fait savoir que « des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses, continueront d’affecter les wilayas de Annaba, El Tarf, Guelma et Souk Ahras ». La quantité de pluie estimée varie entre 20 et 40 mm, et ce, durant la validité de ce BMS qui s’étend du lundi 3 avril à 12h00 au mardi 4 avril à 6h00.

En outre, l’ONM a placé en vigilance jaune « orage » les wilayas de Béjaia, Jijel, Skikda, Annaba, Guelma, El Tarf et Souk Ahras. Les mêmes services ont aussi placé les wilayas de Annaba et El Tarf en vigilance jaune « vent violent ».

Prévisions Météo : quel temps fera-t-il ce mardi ?

Pour ce mardi 4 avril 2023, les températures maximales oscilleront entre 17 °C et 24 °C sur les régions côtières. Avec 17 °C à Skikda, 18 °C à Jijel et à Annaba, 20 °C à Alger et 24 °C à Oran. De plus, Météo Algérie a prévu des températures allant de 15 °C à 27 °C sur les régions intérieures. D’après la même source, le mercure affichera 18 °C à Tebessa, 19 °C à Batna et à Bouira, 21 °C à Tiaret et 27 °C à Relizane.

Enfin, pour ce qui des régions sahariennes, les températures maximales prévues aujourd’hui varieront entre 22 °C et 38 °C. Les services de l’ONM ont prévu 24 °C à Biskra, 30 °C à Béchar et 32 °C à Illizi.