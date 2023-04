Bulletin Météo Algérie : la pluie persistera-t-elle ce jeudi 20 avril ?

Après quelques jours calmes aux prévisions météorologiques stables, la pluie a fait son retour affectant différentes régions du pays. Hier, Météo Algérie avait placé en vigilance jaune « orage » les wilayas de Naama, Sidi Bel Abbes et Tlemcen. Mais qu’en est-il de ce jeudi ? La pluie persistera-t-elle encore ?

Dans son bulletin météo de ce jeudi 20 avril 2023, l’Office National de la Météorologie a prévu « un ciel souvent voilé à localement nuageux sur les régions Ouest et Centre du pays, avec développement de quelques foyers orageux isolés sur les hauts plateaux à partir de l’après-midi pouvant engendrer quelques pluies par endroits ».

En outre, les services de Météo Algérie ont indiqué qu’ « un ciel souvent voilé, devenant voilé à nuageux à partir de l’après-midi avec quelques pluies par endroits, couvrira les régions de l’Est du pays ». « Sur les hauts plateaux et les Aurès, l’ONM a prévu un ciel souvent voilé avec développement de foyers orageux à partir de l’après-midi engendrent des averses de pluie par endroits ».

Enfin, pour ce qui est des régions Sahariennes, la même source a indiqué qu’ « un ciel souvent voilé à localement nuageux marquera les oasis, le Sahara central ainsi que le Sahara oriental avec quelques faibles pluies par endroits ». « Au niveau des autres régions, le ciel sera généralement dégagé à partiellement voilé », a encore précisé Météo Algérie.

Point Météo : quel temps fera-t-il ce jeudi 20 avril ?

Concernant les températures maximales prévues aujourd’hui, les services de l’ONM ont indiqué qu’elles atteindront entre 19 et 24 °C sur les régions côtières, entre 18 et 30 °C sur les régions intérieures et entre 29 et 43 °C sur les régions sahariennes du pays.

Ainsi, Météo Algérie a prévu 19 °C à Skikda, 20 °C à Annaba, 21 °C à Béjaia et à Oran et 22 °C à Alger. D’après la même source, le mercure affichera ce jeudi 20 °C à Guelma, 21 °C à Médea, 24 °C à Tebessa et à Chlef et 26 °C à Naama. Il convient aussi de noter que la température atteindra 30 °C à Laghouat, 34 °C à El Menia et 38 à Illizi.

Quelles sont les prévisions Météo pour les deux jours de l’Aïd el-Fitre 2023 ?

Le mois sacré de Ramadan touche déjà à sa fin. En effet, ce jeudi soir aura lieu l’observation du croissant lunaire du mois de Choual de l’année 1444 de l’Hégire (2023). Alors que l’Algérie s’apprête à connaitre la date de célébration de l’Aïd el-Fitr, certains pays ont déjà annoncé la date sur la base de calculs astronomiques, à l’instar de l’Australie qui le célèbrera samedi, ou encore de la France qui fêtera le premier jour de l’Aïd vendredi.

Pour accompagner la célébration de l’Aïd, l’ONM a communiqué les prévisions météorologiques en Algérie durant la période allant du 20 au 22 avril 2023. D’après Météo Algérie, « un temps partiellement nuageux à voilé marquera vendredi les régions côtières et intérieures du Centre-Est et de l’Est du pays. Avec la possibilité de formation d’orage sur les hauteurs, mais aussi sur les Aurès, et ce, en fin de journée ». Selon les prévisions de l’ONM, « ces orages pourraient s’accompagner de pluies sporadiques, parfois sous forme d’averses, au niveau des régions Centre et Est, jeudi et vendredi ».

Par ailleurs, Météo Algérie a prévu « un ciel voilé sur la région de Béchar, le Nord Sahara et le Sahara central, mais aussi sur le Sud-Est ainsi que les oasis, avec possibilité de formation de foyers orageux isolés, pouvant s’accompagner de quelques pluies locales, avec une amélioration des conditions dès vendredi ».