Bulletin Météo Algérie : entre la pluie et la canicule, quel temps fera-t-il ce mardi 1ᵉʳ août ?

Ce mardi marque le début du mois d’août ! Après un mois de juillet relativement chaud marqué par une canicule infernale, quelle météo caractérisera les semaines à venir ? Pour ce 1ᵉʳ août, un temps contrasté sera au rendez-vous, entre pluie et canicule. Dans cet article, découvrez les prévisions météo détaillées de la journée !

Dans son bulletin météo de ce mardi 1ᵉʳ août 2023, l’Office National de la Météorologie (ONM) a prévu « un ciel dégagé à peu nuageux sur les régions côtières et un ciel partiellement voilé avec des développements orageux isolés durant l’après-midi/soirée sur les Aurès, engendrant quelques averses de pluie par endroits ».

Concernant les régions sahariennes, Météo Algérie a prévu « un ciel dégagé à partiellement voilé en général, avec développement de foyers orageux durant l’après-midi de la région de Béchar vers le Nord Sahara et les oasis, pouvant engendrer localement quelques pluies ». D’ailleurs, il convient de noter que la même source a placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de Béchar, El Bayadh, Ghardaia, Laghouat, Djelfa, Batna, Khenchela et Tebessa.

Prévisions météo en Algérie : la canicule persistera-t-elle ce mardi ?

En outre, les services de l’ONM ont émis un bulletin météo spécial (BMS) qui place en vigilance orange « canicule » les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Adrar, Timimoun, In Salah, le Sud de Béni Abbés, l’Est de Tindouf, El Meniaa, Ouargla et le Nord d’Illizi. Où les températures maximales seront comprises entre 48 et 49 °C, pouvant atteindre localement les 50 °C, et les températures minimales entre 34 et 39 °C. Selon ce BMS, cette alerte météo de niveau 2 restera en cours ce 1ᵉʳ août.

Dans ce même sillage, notons que Météo Algérie a fait savoir qu’un temps caniculaire marquera ce mardi les régions allant de la frontière algéro-malienne vers le Sahara central et le Sud-Ouest, tandis qu’un temps chaud marquera les oasis. Les températures maximales attendues aujourd’hui oscilleront entre 30 et 39 °C sur les régions côtières, entre 33 et 42 °C sur les régions intérieures et entre 40 et 50 °C sur les régions sahariennes. Avec 30 °C à Béjaia, 31 °C à Skikda, 32 °C à Tipaza, 33 °C à El Tarf et 38 °C à Oran. Le mercure affichera également 33 °C à Guelma, 36 °C à Mila, 37 °C à Tebessa, 38 °C à Bouira, 41 °C à Chlef, 42 °C à Laghouat, 47 °C à Ouargla et 49 °C à In Salah.